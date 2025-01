Astrologinja Lenka: čas za introspekcijo in čustvene vidike življenja

Luna danes zaključuje svoje potovanje skozi znamenje vodnarja in se srečuje s kvadratom z Uranom, njegovim dispozitorjem. Ta energija prinaša nemirne ideje, nove uvide in nenadne izzive, ki nas lahko na kratko pretresejo.

Kljub temu nas situacije v tem obdobju učijo, da spremembe sprejemamo z lahkoto in odprtostjo. Prebujanje novih idej nikoli ne škodi, še posebno če nas spodbudi k pozitivnim spremembam v lastnem življenju.

Okoli 16.30 Luna vstopi v znamenje rib, kjer vlada povsem drugačna energija. Po nemirnem vodnarju se v ribah prebudi potreba po miru, tišini in globokem povezovanju z lastnimi občutki. To je čas za introspekcijo in osredotočanje na čustvene in intuitivne vidike življenja.

Neptun lahko vodi do razočaranj

Že ob 4.23 je Venera, planet ljubezni, harmonije in naših vrednot, prešla v znamenje rib, kjer se počuti najbolj vzvišeno in ljubljeno. V tem znamenju Venera izžareva brezpogojno ljubezen, navdih in ustvarjalnost.

Portret Lenka Stanić FOTO: Osebni Arhiv

Tukaj nas spodbuja, da se povežemo z intuicijo, odkrijemo svoje talente in jih uresničimo. Venera v ribah je romantična, občutljiva in sočutna, a hkrati lahko njeno vero v ljubezen zamegli vpliv Neptuna, kar lahko vodi do razočaranj.

Danes se srečujemo tudi z vrhuncem napetega aspekta med retrogradnim Marsom v levu in Plutonom v vodnarju. To srečanje simbolizira konflikte, intenzivne energije in možnost nenadzorovanih izbruhov. Zato je ključno, da ohranimo mirno glavo, se izognemo impulzivnim dejanjem in svojo energijo usmerimo na konstruktiven način.

Ker je danes petek, Venerin dan, je najboljši način za uravnoteženje teh energij, da se osredotočimo na lepoto, ljubezen in harmonijo. Posvetimo se svojim željam in potrebam ter polepšajmo dan sebi in ljudem okoli sebe.