Astrologinja Lenka: Čas je za sklenitev dogovora

Luna je v znamenju kozoroga in danes ustvarja vzdušje, kjer z lahkoto naredimo marsikaj. Že od jutra je v trigonu z Uranom iz znamenja Bika, zato karkoli se odločite za kakšne novosti, zamenjate stare in odslužene stvari, zamenjate jih z nečim lepšim in novejšim. Sprostite se, spremenite se v nekaterih pogledih, saj je tukaj Luna v zelo tradicionalnem in konzervativnem znamenju, zato vse te spremembe sprejema z rezervo ali počasi.

Luna bo kasneje naredila sekstil z Merkurjem iz znamenja rib. Katere intuicije in ideje se vam lahko porodijo, ki jih lahko zlahka uresničite. A ta Merkur zahteva, da gre počasi, brez velikega pompa, da se ne širi naprej, dokler se ne uresniči. V tišini, ob svečah ali celo v bolj luksuznem hotelu sklenite kakšen zelo pomemben dogovor.

Kajti ko naredi sekstil z Neptunom, se lahko prepustite uživanju ob filmih, glasbi, meditaciji. Ustvariti miren trenutek s samim seboj, kaj je tisto, kar bi radi materializirali, pa si ga prej pričarajte in poglejte, kako izgleda.

Danes je sreda, Merkurjev dan, on pa je v znamenju rib. Že 10. marca preide v znamenje ovna, na dan ko bo hkrati mlaj. Do takrat, čeprav ga imajo za šibkega dostojanstva, je še vedno zelo čustven, sočuten, empatičen do drugih. Pripravljen prisluhniti drugim, celo vsrkati njihove besede in težave vase in njihove besede doživljati kot svoje. Morda je ravno to njegova hiba ali vrlina. Je pa zato najboljši za najrazličnejše duhovne, ezoterične in meditativne stvari. Za vse, kar je potrebno v tišini, da napišete dober roman, dobro pesem, narišete dobro sliko. Vse, kar je povezano z vsemi vrstami talentov, da jih izrazite na najbolj čustven način. Ustvariti film, z veliko domišljije in morda nerealnih podob. Tukaj je pod vplivom Neptuna, zato, ko ga uporabljate na pozitiven način, dosega največje umetniške talente, vedno pa išče neko skrito spodbudo, zato marsikoga zapelje na drugo stran. In tista druga stran ustvarja odvisnosti ali celo kakšne psihične težave, zato je treba biti z njo previden.