Astrologinja Lenka: Čas discipline, ambicij in velikih življenjskih načrtov

Mesec je v znamenju Kozoroga, kjer so na prvem mestu disciplina, red, delo in doseganje čim večjega uspeha v karieri in poslu. Zelo ambiciozen, nekoliko hladen, vendar odgovoren in samoodgovoren. Pogosto je napačno rečeno, da so ljudje z Luno v Kozorogu nečustveni, saj jim je v resnici zelo pomembno zagotoviti vse potrebno za otroka in družino. Vendar pa objemi in crkljanje zanje predstavljajo nepotrebno in izgubljeno čas.

V tem položaju, ko Luna tvori sekstil s svojim dispozitorjem Saturnom, se želja po večji ambicioznosti in konkretnih dosežkih še poveča. Čeprav je Luna v tem položaju včasih počasna, je zelo potrpežljiva in vse dela počasi, z jasnimi načrti za prihodnost.

Saturn v Ribah daje vizijo in pokaže, na kakšen način je mogoče vse to uresničiti na intuitiven način. Pomaga osebi prepoznati, kaj želi doseči v življenju, počasi sestaviti načrt in ga postopoma izvesti. Čeprav gre za sekstil med tema dvema planetoma, ta aspekt ustvari zelo strogo, zahtevno, resno in odgovorno osebo, ki ima jasne cilje in stremi k njihovi uresničitvi.

Luna se počasi pripravlja na mlaj, ki bo nastopil čez dva dni. Pridružil se ji bo tudi Merkur, ki hitri, da bi med mlajem bil skupaj z Luno v originalnem Vodnarju, kar bo pripomoglo k prinašanju novih, originalnih misli in idej. Danes pa se Merkur nahaja na zadnji stopinji Kozoroga, kjer povzema in sklepa vse, kar je povezano z načrti, osnutki ali zaključkom pomembnih in uspešnih dogovorov. Ko se Merkur pripravlja na prestop, je v tišini in razmišljanju, kaj je tisto, kar mora ustvariti. Zato 29. stopinja ni najbolj primerna za sklenitev posebnih pogodb ali podpisovanje dokumentov.

Danes je ponedeljek, dan Lune, in Luna počasi zbira informacije ter zaključuje vse potrebno – bodisi povezano z nalogami, poslom ali celo s tem, da se odmakne od določenih ljudi, ki jo vlečejo nazaj in ji preprečujejo uresničitev velikih načrtov.