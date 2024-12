Astrologija Lenka: Na srečo se Neptun, planet sanj in idealov, premika naprej

Luna je danes v znamenju Rib in že zjutraj vstopa v napet aspekt kvadrata z retrogradnim Merkurjem. Ta položaj prinaša zmedo, izgubljenost in dvome o lastnih mislih ter dejanjih. Občutek je, kot da se vse in vsi zarotijo proti nam. Iz tega kaotičnega stanja Luna preide v aspekt s Saturnom, kar v nas prebudi globoko žalost, praznino in občutek bremena strahov ter čustev. To lahko povzroči še večjo šibkost, nemoč in apatijo.

Kasneje Luna tvori kvadrat z retrogradnim Jupitrom, kar poglablja občutek nezadovoljstva in manjvrednosti. Morda se zdi, da nismo sposobni rešiti situacije ali izpolniti svojih nalog. Nato Luna vstopi v kvadrat s Soncem v Strelcu. Čeprav oba nebesna telesa povezuje enaka energija dispozitorja, ta aspekt razkriva nasprotja in razlike, kar lahko pripelje do popolnega nezadovoljstva in občutka, da smo nerazumljeni. V takšnem stanju lahko hitro izberemo umik v samoto, saj nas preplavijo strah, izdaja in občutek nemoči.

Kljub vsemu pa se lahko to stanje izboljša, če se zavestno izognemo velikim strahovom, postavimo meje in ne pričakujemo preveč – ne od drugih, ne od sebe. Pomembno je, da se ne spuščamo v konflikte, zlasti z ljudmi, od katerih smo odvisni, bodisi osebno ali profesionalno.

Na srečo se Neptun, planet sanj in idealov, zdaj premika naprej. Njegova energija je obarvana z lepoto in iskrenostjo, a hkrati lahko prinaša prevare in iluzije. Če gradimo na resničnih in globokih čustvih, lahko ta energija prinese navdih in ustvarjalnost.

Danes je nedelja, dan Sonca, ki se nahaja v Strelcu – znamenju optimizma, vizij in usmerjenosti v prihodnost. Strelec nas spodbuja, da ne ostajamo ujeti v preteklosti, ampak iščemo smisel in namen, ki nas osrečuje. Kljub zahtevnim aspektom na nebu je danes dan, ko lahko sledimo svojim sanjam in vizijam ter najdemo moč v prihodnosti, ne glede na izzive, ki se pojavijo.