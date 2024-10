Ascendent nas barva s prednostmi ali slabostmi

Ascedent v ovnu naj bi kazal energično in samozavestno, odločno osebo, a če je Mars slabo aspektiran, v zanj naporni hiši in znamenju, bo večja verjetnost, da bo človek manj pogumen. Čeprav bo videti kot oven, bodo ovnovske zgodbe zanj nekaj, s čimer se bo boril, ne nekaj, kar bi z lahkoto izkoriščal. To ne pomeni, da ni ovnovski tip človeka, ampak da se lahko sooča s problematikami ovna. Če je Mars zablokiran (najbolj ga onemogočata Saturn in Neptun), človek nima prave moči, preveč ga je strah ali razsipava energijo in nima prave ovnovske drznosti. Mars je lahko tudi pretirano poudarjen (s Plutonom, ki včasih deluje tudi zaviralno, z Uranom ter ko je v ognjenih znamenjih in kotnih hišah).

Ascendent v biku v osnovi nakazuje stabilnost in trdnost, človeka, ki je samostojen, ima občutek za okusno, lepo, prijetno in zvočno. A če so druga hiša, planeti v njej in vladar težko postavljeni, bodo zadeve bika predstavljale težave, ne dobrih lastnosti. Človek ima lahko težavo z materialno platjo življenja, je ujet v užitke in samopomembnost, ki izhaja iz imetja, ali se vse življenje bori za stabilnost.

Ascendent v dvojčkih naj bi v osnovi kazal igrive, iznajdljive, mladostne, bistre in komunikativne ljudi. A ob blokirani tretji hiši skozi znamenje na vrhu, planete in vladarja tretje lahko dobimo prestrašene, tihe ljudi, ki dvomijo o svojem razumu. To ne pomeni, da niso bistri, a ne živijo po svojih danostih, te so zablokirane (s Saturnom, včasih tudi s Plutonom). Kljub bistrosti človek dvomi o svojih intelektualnih in retoričnih sposobnostih ali so samo poudarjene njegove manj spodbudne lastnosti – spletkarstvo, neresnosti ...

Je slabo ali dobro postavljen? FOTO: Yes/Getty Images

Ascendent v raku nakazuje človeka, ki je nežen, ljubeč, sočuten, materinski. Deluje počasi in umirjeno, z velikim občutkom za potrebe in čustva drugih. A če je četrta hiša blokirana ali je njen vladar, so to zelo hladni in vase zaprti ljudje ali delujejo (najpogosteje zaradi samozaščite, ker ne želijo biti ranljivi) grobo in brez občutka za druge. Sčasoma lahko njihova primarna potlačena narava pride na plan. Lahko je izražena negativna stran raka – nezrelost, počasnost, neodgovornost ...

Ascendent v levu nakazuje samozavestno in močno osebo, ki deluje pompozno, ima na sebi nekaj magnetičnega in sijočega. A obremenjena peta hiša ali njen vladar lahko kažeta obratno, da se za videzom moči skriva velik problem samozavesti in dvoma o sebi. Peta hiša in/ali njen vladar, obremenjena s Saturnom, dajeta občutke manjvrednosti, obremenjena z Marsom in/ali Plutonom pretirano moč in prisilno uveljavljanje lastne volje, gospodovalnost.

Ascendent v devici govori o praktičnosti, delavnosti, natančnem in kritičnem pogledu na življenje. A slabo postavljena šesta hiša prinaša obratno – nekoga, ki ima težave s praktičnostjo in obvladovanjem vsakodnevnih odgovornosti. Najbolj, če je obremenjena z Neptunom, če je s Saturnom in/ali Plutonom, prinaša tegobe telesa, zdravstvene težave.