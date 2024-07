Angeli so tu, da vam pomagajo, a jih morate vsakokrat znova prositi

Angeli že dolgo pomagajo ljudem, vsakdo od nas ima svojega angela varuha. Morda ste kdaj slišali za čudež ali nenadno ozdravitev, ki so jim jo pripisali. Angelska bitja širijo ljubezen, nas ne obsojajo in nam stojijo ob strani, ko jih pokličemo. Njihova pomoč je na voljo v vseh situacijah in okoliščinah, le prositi morate in se potem zahvaliti. Lahko jih prosite za razrešitev težav, zdravje, uspešnejšo komunikacijo, urejanje poslovnih zapletov, izboljšanje odnosa z nekom, naj vam pomagajo najti ljubezen itd. Brezkompromisno delajo za vaše dobro in zanje ni nobena prošnja prevelika.

Nikoli ne bodo posegali v vašo svobodno voljo, odločitve še vedno sprejemate sami. Angeli ne morejo posredovati v določeni zadevi brez vašega privoljenja, zato jih morate za pomoč prositi. Lahko prošnjo glasno poveste ali si jo zamislite, jim napišete pismo, deluje tudi afirmacija v obliki hvaležnosti angelom.

Mihael nas odreši strahu in dvomov, nas varuje in odstrani negativnosti. FOTO: Cristian Mircea Balate/Getty Images

Angeli varuhi nas nikoli ne zapustijo. Vsak od nas ima dva. Eden je odločnejši in skrbi, da delujemo v skladu s svojim poslanstvom, drugi nas tolaži, ko to potrebujemo.

Nadangeli so vodje

Nadangeli so vodje angelov varuhov. Mednje spadajo Ariel, ki pomaga poskrbeti za telesne potrebe, npr. za streho nad glavo, za okoljevarstvene težave, zdravje živali. Pripomore, da vam priteka dovolj denarja. Azrael ali angel smrti pomaga pokojnim in žalujočim. Gabrijel skrbi za pisatelje, učitelje in novinarje, pri spočetju in posvojitvi otrok. Lahko ga prosite za pomoč ob pisateljskih blokadah. Haniel skrbi za ženske težave in pomaga pri jasnovidnosti. Če se odpravljate na razgovor za službo, vam bo pomagal. Jeremiel pomaga pri čustvenih bolečinah, odpuščanju in uvajanju sprememb. Jofiel omili stresne okoliščine, ureja misli, poslovne prostore, nas odreši negativnosti. Pomaga ohranjati pozitiven odnos do službe, povezujemo ga z umetniki in ustvarjalci.

Kamuel lajša tesnobo, prinaša svetovni in osebni mir, pomaga najti izgubljene predmete. Pokličete ga lahko, če iščete službo. Metatron pomaga pri učnih težavah in težavah z otroki. Mihael nas odreši strahu in dvomov, nas varuje in odstrani negativnosti. Rafael zdravi bolečine in svetuje zdravilcem. Raguel vnaša harmonijo v odnose in pomaga zgladiti nesporazume. Pomaga, če opravljate delo s strankami. Raziel rešuje duhovne in duševne ovire in razlaga sanje. Sandalfon prenaša naše molitve naprej, skrbi za glasbenike in zdravilce. Ustvarjalcem daje navdih, posebno glasbenikom. Uriel prinaša nove zamisli. Prosite ga za nove ideje ali rešitev težav. Zadkiel pomaga pri umskih naporih in izboljšuje spomin.

Vsakega lahko pokličete. Pomagali vam bodo uresničiti želje in vam posredovali nasvete. Zdelo se vam bo, da se situacija bolj gladko odvija ali čutite olajšanje. Sledite njihovim namigom, saj gre za božje vodstvo. Prav tako lahko angelska sporočila sanjate ali se vam zdi, da nekatere reči preprosto veste.