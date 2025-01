Ajurveda in otroci: skrivnosti vzgoje glede na njihove energijske tipe

Če v otroku prevladuje energija vate, je nagnjen k nerodnosti, težko dolgo sedi pri miru, ga je pogosto strah, se težko prilagaja spremembam in je bolj vznemirjen jeseni in pozimi oz. v vetrovnem in hladnem vremenu, pravijo ajurvedski strokovnjaki. Poskrbite, da bo čim bolj prizemljen in zbran. Naučiti ga morate, da bo nežen do sebe, ga hraniti s toplo hrano, nežno glasbo, poskrbeti, da ne bo dolgo na premočni svetlobi.

Pite imajo občutljivo kožo, so perfekcionisti, ki se hitro ujezijo, težko ne počnejo ničesar in se hitro vznemirijo zaradi malenkosti. Preveč se ženejo v šoli in športu, poleti jim je fizično manj prijetno, tudi njihova čustva so tedaj močnejša. Naučite otroka sproščanja in kako se lahko ohladi in umiri. Je naj čim več svežega sadja, redno telovadi zaradi presežkov energije in ima dovolj prostega časa za raziskovanje narave.

Kape so nagnjene k depresiji, počasni prebavi, pomanjkanju motivacije, veliko spijo, pretirano navezane so na prijatelje, družino in ljubljenčke. Pomlad je zanje najtežji letni čas. Motivirajte otroka za zabavne aktivnosti, da bo v ravnovesju. Potrebuje namreč prekinitev rutine in poskušanje novih stvari. Uživa naj polnovredno doma kuhano hrano, vzdržuje jutranjo rutino in biva v pospravljeni sobi.