2. julija prihaja retrogradni Neptun in prinaša popolni kaos: ta tri znamenja bo najbolj pretresel

Neptun je planet iluzij, sanj in ustvarjalnosti. Na najvišji ravni je povezan z globoko, brezpogojno duhovno ljubeznijo, medtem ko je na najnižji ravni lahko povezan z lažmi in manipulacijo. Ko Neptun potuje retrogradno, tokrat bo to od 2. julija do 7. decembra, nas spodbuja, da dvignemo tančico in odkrijemo višjo resnico. Iluzije, ideje, sanje in želje, ki smo jih morda imeli prej, se morda več ne ujemajo z našo trenutno potjo.

Če želite globlje raziskati retrogradni cikel Neptuna, se spomnite, kaj se je dogajalo od decembra 2023 (ali celo aprila 2011), predvsem na področju vaše ustvarjalnosti, sanj, iluzij, intuicije in morebitnih prevar.

V tem retrogradnem obdobju lahko dogodki iz tega časovnega okvira pridejo v ospredje ali pa boste v povezavi z njimi prejeli več vpogleda in odgovorov. Treba je opozoriti, da je energija retrogradnega Neptuna subtilna, zato morda ni popolnoma jasno, kaj se dogaja.

Ustvarjalne blokade in duhovna potovanja

Kot planet ustvarjalnosti, domišljije in sanj lahko retrogradni Neptun včasih povzroči ustvarjalne blokade. Čeprav morda čutimo blokado v svojih ustvarjalnih projektih, lahko ob usmerjanju Neptunove energije izkusimo nov ustvarjalni navdih in ideje, ki lahko naše delo dvignejo na višjo raven. Ta čas lahko izkoristimo za odmor od ustvarjalnih dejavnosti in se bolj osredotočamo na logistiko. Včasih naši ustvarjalni procesi potrebujejo seznam in načrt, in zdaj bi bil pravi čas, da delamo na tem.

Neptun je tudi planet duhovnosti, zato se lahko zgodi, da med njegovim retrogradnim potovanjem dvomimo o svojih duhovnih prepričanjih in o tem, kaj imamo za resnico. Lahko postanemo bolj odprti za različne ideologije ali druge načine bivanja. Če smo se do zdaj izogibali duhovnim vidikom življenja, lahko retrogradni Neptun te teme dvigne na površje in nas z njimi sooči.

Čeprav bo energija subtilna za vse, bodo nekateri astrološki znaki občutili vpliv retrogradnega Neptuna.

Dvojčka

Med retrogradnim ciklom Neptuna bodo dvojčki povabljeni, da ponovno ocenijo svoje socialne veščine in komunikacijski stil. V interakciji z drugimi se lahko soočajo z dvoumnostmi in nesporazumi.

Spodbujeni bodo, da pretehtajo iskrenost svojih besed in namenov ter se osredotočijo na pristnost. Ustvarjalnost je lahko blokirana, vendar je to idealen čas za raziskovanje novih idej in prilagajanje obstoječih projektov. Prav tako se bodo soočali z vprašanji svoje duhovnosti in iskali globlji smisel v vsakdanjih situacijah.

Devica

Device bodo čutile vpliv retrogradnega Neptuna na področjih, povezanih z njihovo dnevno rutino, zdravjem in službo. Retrogradni cikel lahko povzroči zmedo glede osebnih ciljev in namena.

Device bodo povabljene, da premislijo o svojih navadah in metodah dela ter najdejo ravnotežje med praktičnostjo in duhovnostjo. To je čas, ko lahko odkrijejo skrite talente ali zanimanja za ustvarjalne projekte, ki so jih prej zanemarjale. Prav tako lahko to obdobje prinese večjo občutljivost za čustvene potrebe in spodbudi globlje čustveno zdravljenje.

Ribi

Ribe, kot znamenje, ki mu vlada Neptun, bodo to retrogradnost občutile globoko in osebno. Retrogradni Neptun lahko spodbudi introspektivno razmišljanje in občutke nostalgije. Soočili se bodo s preteklimi iluzijami in odkrili, kako so njihove sanje in ideje zgrajene na temeljih, ki jih je treba temeljito preučiti, piše najzena.alo.rs.