Zvezdniško poletje: Boris na kolesu, Daniel v studiu

Kje dopustujejo domači in tuji zvezdniki? Družbena omrežja so polna zabavnih objav znanih obrazov, ki so si vzeli nekaj dni odmora in odpotovali na lepše – slovenska obala, Hrvaška, Italija, Grčija in še dlje. Veliko se jih je odločilo za zelo priljubljene »road tripe« po Evropi, spet drugi svojo pustolovsko žilico preizkušajo v bolj oddaljenih kotičkih sveta.

Kam pa sta želja po sprostitvi in čista radovednost letos odpeljali dve legendi naše zabavne scene, Borisa Kopitarja in Daniela Popovića? Njuni poletji se precej razlikujeta. Vsekakor pa jima je skupno eno: tudi v teh poletnih mesecih ostajata skrb za zdravje in lep nasmeh na prvem mestu.

Boris Kopitar: aktivno in ne predaleč od doma

Boris že od nekdaj uživa v lepotah zelene Istre. FOTO: Osebni arhiv

Videl je že kar nekaj sveta, zato se v zadnjih letih najraje zadržuje v bližini. »Pri preživljanju dopusta sem neumoren tradicionalist. Najraje sem v zeleni Istri, kjer ni prevroče, kjer je čisto morje in dobra družba. Zelo rad kolesarim tudi ob slovenskem morju, po portoroškem zaledju, po gričih nad Izolo, soline pa sem prekolesaril že tolikokrat, da bi moral imeti še kar nekaj rok in nog, da ne bi za štetje zmanjkalo prstov,« nam svoja poletna doživetja opiše legendarni Boris Kopitar, ki kljub temu, da je že presegel čudovito številko osemdeset, ostaja aktiven in tako poskrbi za dobro telesno kondicijo, vendar v vročih mesecih s kančkom pazljivosti: »Ker sem že drugo leto v devetem desetletju življenja, sem spoznal, da ob enormno visokih temperaturah ne velja pretiravati. Ko je telo pregreto, mu je treba preskrbeti senco in osvežilno pijačo. Najbolj primeren čas za aktivnosti je zjutraj in po sončnem zahodu, ko se nikamor ne mudi in se dan pred večerom kar sam ponuja, da ga preživiš v dobri družbi. Večeri pa se na dopustu kaj radi zavlečejo do zgodnjih jutranjih ur, saj je časa dovolj. Za to tudi je dopust.«

In res je tako. A čeprav je ta čas brezskrben, pevec ostaja zvest svoji skrbi za zdravje zob: redni pregledi in dobra ustna higiena so osnova za zdrav nasmeh. Toda še pred nekaj leti pri njem ni bilo tako, saj se je spopadal z resnimi težavami. Na srečo je po naključju spoznal dr. Zdenka Trampuša iz zagrebške klinike Ortoimplant Dental Spa in se z njim dogovoril, da mu je uredil zobe in mu omogočil, da končno spet pogumno ugrizne v jabolko in se bolj sproščeno (predvsem pa brez bolečin in zadrege) druži s svojimi najbližjimi.

»V dobrih družbah beseda kaj rada nanese na pogovor o veselem in korajžnem nasmehu. Ker sem imel kar nekaj težav s smejanjem 'na vsa usta', zobje in dlesni pa mi tega niso dovoljevali, sem poiskal pomoč. Pred leti sem na kmetijskem sejmu v Komendi na razstavnem prostoru zagrebške klinike Ortoimplant srečal dr. Zdenka Trampuša in zagotovil mi je, da se pri nasmehu da pomagati. Šel sem na pogovor, ki mi je spet vrnil zaupanje v vesel in prešeren nasmeh. Čeprav je bilo stanje v ustih kar problematično in po operaciji nimam niti enega svojega zoba, mi je metoda All-on-4 s štirimi implantati omogočila, da se je moj veseli nasmeh povrnil. Po štirih letih od operacije to že lahko trdim. Upoštevam pa nasvete o natančni in striktni ustni higieni ter vsakoletnem pregledu, da bi se izognil morebitnim težavam.«

Boris Kopitar na rednem pregledu pri dr. Zdenku Trampušem. FOTO:

Daniel Popović: prihaja nova glasba

Daniel je to poletje zelo zaposlen. FOTO: Dejan Javornik

Precej drugačno je poletje Daniela Popovića, ki je letošnji dopust izkoristil za glasbeno ustvarjanje – s snemanjem nove plošče in številnimi nastopi po Balkanu. Ni velik ljubitelj poletnih počitnic, saj vročino zelo slabo prenaša. »Moje poletje je vedno precej delovno, tako ali drugače, če nisem na nastopu, se ukvarjam z novim albumom, v tem času sem bil že dvakrat v Črni gori, enkrat na nastopu ob 40-letnici Slovenske plaže, drugič na festivalu Biser Jadrana, kjer sem predstavil svojo novo pesem in duet s pevko Julijo (Džuli).« Veliko je bilo tudi radijskih in televizijskih nastopov, tako da se je z veseljem vrnil domov v Domžale, kjer si je lahko privoščil nekaj počitka.

»Če pa bi že šel na dopust, bi bil to kakšen kraj, kjer ni takšne vročine, kot je trenutno v Evropi,« pravi in doda: »Šel bi sam z ženo, da bi lahko uživala v dvoje.«

Ne le poleti, na glasbenih odrih preživlja veliko časa vse leto. To je njegov način življenja. »Za nastope se vedno skrbno pripravljam, ne glede na to, kdo me najame, saj sem profesionalec in želim, da je vse tako, kot mora biti. Ker pojem samo v živo, skrbno pripravim repertoar glede na želje naročnika, preverim vso opremo, ki jo vedno vozim s seboj, in te ni malo, potem pa poskrbim, da naredim fešto, ki se je bodo vsi spominjali.«

Da ob vsakem nastopu na odru zasije tako, kot zna, pa je poleg dobre priprave pomembna tudi dobra mera samozavesti. »Samozavest je ključnega pomena za vsakega človeka. Če te nekaj moti, se moraš potruditi, da stremiš k temu, da to spremeniš. Čeprav nisem imel nikoli težav z zobmi, sem si vedno želel lepšega nasmeha, bolj belih zob, želel sem si pravega hollywoodskega nasmeha. Dolgo sem razmišljal, kam bi šel, ker je ponudbe na trgu ogromno, tudi cene so različne, vendar pri meni od nekdaj prevlada kakovost na dolgi rok.«

Daniel je svoj filmski nasmeh zaupal dr. Trampušem FOTO: Ortoimplant Dental Spa

Ko je pred leti začutil, da mu za še boljši nastop na odru nekaj manjka, se je obrnil na legendarnega dr. Trampuša. »Že prvi obisk pri njem me je prepričal, da je to to, kar sem iskal. Brez strahu, čeprav zobozdravnika nikoli nisem maral, kot verjetno mnogo ljudi ne, sem se prepustil njegovim strokovnim rokam in znanju. Rezultat je bil točno takšen, kot sem si želel vsa leta, o kakovosti in zadovoljstvu sploh ne bom govoril. Prezadovoljen sem in vsak, ki se je doslej odločil, da bo zaupal kliniki Ortoimplant Dental SPA, s pohvalami ne skopari,« svojo izkušnjo s priznano zagrebško kliniko opiše glasbeni zvezdnik in pogovor sklene z nasvetom za vse tiste, ki imajo težave z zobmi in ne vedo, kako se z njimi spopasti: »Vsakemu, ki ima še tako hude težave, bi priporočal dr. Zdenka Trampuša, saj je kot eden redkih specializiran za najtežje vrste posegov, kot so All on 4, Zygoma in drugo. So zelo strokovni in prvi pregled ne stane nič, zato kar pogumno. V ustih se začne vse, zato so zdravi zobje in ustna higiena še kako pomembni.«

Izkoristite poletno akcijo in si zagotovite popust na zobne vsadke. FOTO: Ortoimplant Dental Spa

Lep in zdrav nasmeh kot glavno vodilo poletja

Boris Kopitar in Daniel Popović sta kljub različnim dopustniškim ritualom pri eni stvari složna: lep in zdrav nasmeh mora postati prioriteta vsakega posameznika. Potem bodo vsi trenutki dneva in vsa doživetja, tako nekje na lepšem kot med službo, še bolj izpolnjeni in brezhibni.

Naročnik oglasne vsebine je Ortoimplant Dental Spa