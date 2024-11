Znaki, da so jetra v stiski

V nasprotju z drugimi organi se obnavljajo, a vendar zaradi stalnih obremenitev z leti lahko postanejo zamaščena. Da jetra niso povsem zdrava, kažejo različni znaki.

Prebavne težave

Vzroki za prebavne težave so različni in jih lahko hitro odkrijemo sami, če denimo pretiravamo z uživanjem pretežke hrane, preveč sladkorja ali pikantnih jedi, morda posegamo po živilih s pretečenim rokom uporabnosti, pijemo oporečno vodo …

A če nas prebavne težave, kot so bolečine v trebuhu, slabost, driska ali zaprtje in tudi bruhanje, pestijo dlje časa in nikakor ne moremo odkriti krivca zanje, se lahko skriva v nepravilno delujočih jetrih.

Ekstremna utrujenost

Utrujenost seveda ni nujno povezana s težavami z jetri. Zlasti v zimskem času jo lahko povzroča tudi pomanjkanje določenih vitaminov ali zgolj prehlad.

Po drugi plati je ekstremna utrujenost, ki kar vztraja in otežuje vsakodnevne aktivnosti, morda pokazatelj zamaščenih jeter – organ zaradi tega težje shranjuje vitamine in minerale, ki jih telo potrebuje za optimalno delovanje, kar privede do telesne nemoči in slabega počutja.

Zmanjšan apetit

Tudi vzroki za nenadoma zmanjšan apetit so lahko na moč različni.

Kadar pa je njegov upad res izrazit, denimo, kadar komaj kaj pojemo in ne najdemo tehtnega razloga za to, se odgovor morda skriva v cirozi jeter, hepatitisu ali raku tega organa. Vsekakor je nujen obisk zdravnika.

Zlatenica

Zlatenico je lahko prepoznati: bolnik ima rumenkasto kožo in prav takšne beločnice, kar je posledica čezmernega kopičenja žolčnih pigmentov v krvi in telesnih tkivih.

Praviloma je simptom nepravilnega delovanja jeter – hepatitisa, raka jeter ali drugih poškodb tega organa.

Bledo blato

Morda blatu res ne namenjamo pretirane pozornosti, vendar njegova barva veliko pove o zdravju telesa.

Izrazito bledo blato denimo lahko nakazuje na težave z jetri. Vendar preden zaženemo paniko, pomislimo, kaj je bilo v zadnjih dneh na našem jedilniku. Neobičajna barva blata je lahko povezana tudi s hrano, ki smo jo zaužili.

Slab zadah

Marsikdo pove, da je poskusil že vse, vendar se slabega zadaha nikakor ne more znebiti. Morda je v takšnem primeru priporočljivo obiskati zdravnika in ga opozoriti na težavo, ki včasih nakazuje na nepravilno delovanje jeter.

Za slab zadah je lahko kriv hepatitis ali katera druga kronična bolezen, saj nepravilno delovanje jeter povzroča kopičenje odpadnih snovi v krvi, zaradi česar se razvije neprijeten telesni vonj, tudi zadah.

Težave v govoru

V težkih situacijah vsakdo težko najde prave besede ... A vendar, kaj pomeni, če se to dogaja pogosto? Poleg tega je glas postal šibek in težko nadzorujemo slino v ustih ...

Vse to so lahko znaki Wilsonove bolezni, redke prirojene mot­nje v presnovi bakra v jetrnih celicah, zaradi česar se ta element kopiči v jetrih, možganih in drugih organih in ovira njihovo delovanje.

Temen urin

Barva urina je še en pokazatelj, kako dobro delujejo jetra. Če je urin temnejši kot običajno, je lahko njegova barva posledica akutnega hepatitisa.

Če temnejša barva vztraja nekaj dni, je treba obiskati zdravnika.

Srbeča koža

Srbečica je praviloma dermatološka težava, včasih pa so zanjo kriva tudi jetra.

Povečane količine pigmenta bilirubina, ki je odgovoren za rumeno barvo žolča, do česar privedejo nekatere bolezni jeter, pogosto povzročajo srbenje.

Povišana telesna temperatura

V večini primerov povišana telesna temperatura ni razlog za preplah. Če pa vročina kar vztraja in vztraja, lahko opozarja na resnejše težave.

Veliko ljudi s hepatitisom A se denimo sooča z dlje trajajočo povišano telesno temperaturo.

Pogosto krvavenje iz nosu

Krvavenje iz nosu je težko spregledati. Običajno je posledica suhega zraka, agresivnejšega izpihavanja ali poškodbe.

Vendar tudi posamezniki s cirozo, resnim obolenjem jeter, praviloma velikokrat krvavijo iz nosa.

Slaba orientacija in zmedenost

Uživanje nekaterih zdravil, drog ali alkohola lahko privede do zmedenosti in slabe orientacije. Včasih pa so za to krive bolezni jeter, kot sta hudo akutno vnetje jeter in ciroza.

Če ne odkrijemo vzroka težav, se posvetujmo z zdravnikom, preden se stanje še poslabša.