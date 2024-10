Napitek iz semen te rastline za zdrava jetra in lepo kožo

Strokovnjakinja za alternativno medicino Jennifer Temple razkriva čarobni napitek, ki spodbuja delovanje jeter in s tem razstrupljanje telesa ter tako zagotavlja tudi lepo kožo, piše The Mirror.

»Vsak dan popijte skodelico napitka in v enem tednu se bo izboljšalo delovanje jeter, iz telesa se bo izločilo več strupenih snovi.

Gre za čaj iz rastline, ki jo jetra obožujejo,« je povedala Jennifer in razkrila, da je to repinec (Arctium lappa) oziroma njegova semena. V jeseni, ko so te že povsem suhe, jih izluščite iz cvetnih glavic.

Kako ga pripraviti?

»V skodelico vrele vode dodajte žličko mletih semen repinca in počakajte pet minut. Če mlinčka nimate, lahko uporabite cela semena. V vreli vodi jih namakajte deset minut, precedite in tako pripravljen čaj pijte enkrat na dan. Presenečeni boste nad njegovimi učinki.«

FOTO: Gettyimages

Repinec se pogosto omenja kot velikega zaveznika našega največjega telesnega filtra. Zlasti, kadar jetra ogrožajo prekomerno uživanje alkohola, zamaščenost ali hepatitis.

Čeprav bodo za natančno določanje njegovih učinkov potrebne še nadaljnje študije strokovnjaki domnevajo, da zmanjšuje poškodbe, ki jih povzročajo prosti radikali, ki v jetrih nastajajo med presnovo toksičnih snovi.

Leta 2021 opravljena raziskava je nakazala na izboljšanje jetrnih funkcij pri osebah z nealkoholno zamaščenostjo jeter, ki so uživale dodatek prehrani z vsebnostjo izvlečka repinca.

FOTO: Wayhome Studio/Shutterstock

Zaradi antioksidativnega in s tem protivnetnega delovanja ter učinkov na jetra je repinec kot dodatek prehrani dobrodošel tudi za vse, ki imajo težave z aknami.