Zdravnica razkrila: »To morate jesti pred pitjem alkohola, lahko prepreči 'mačka'«

December je čas veselja in prazničnih zabav, a jutra po prekrokani noči pogosto niso tako prijetna zaradi nadležnega 'mačka'. Na srečo obstaja način, kako to preprečiti – rešitev vas bo morda presenetila.

Dr. Neena Chandrasekaran, pulmologinja in specialistka za intenzivno medicino s Floride, je na TikToku delila nasvet, kako zmanjšati tveganje za mačka. Za svojih 125.000 sledilcev je razkrila, da lahko uživanje sira pred pitjem alkohola naredi veliko razliko.

»Če načrtujete večerni izhod in boste pili alkohol, uživanje sira pred pitjem lahko zmanjša tveganje za mačka. Sir vsebuje veliko beljakovin, maščob in kompleksnih ogljikovih hidratov, ki obložijo želodec in tako upočasnijo absorpcijo alkohola. Poleg tega sir pomaga telesu bolje presnavljati alkohol in ščiti jetra pred poškodbami.«

Zdravnica pravi, da je vseeno boljše, če ne pijete sploh. FOTO: Tero Vesalainen Getty Images

Sir je bogat tudi z vitamini skupine B in kalcijem – hranili, ki ju telo med pitjem alkohola izgublja. Kalcij pomaga izboljšati delovanje živcev in mišic, vitamini B pa so ključni za energijo in presnovo.

Navdušenje med sledilci

Videoposnetek je hitro postal viralen in zbral več kot 248.000 všečkov ter množico pozitivnih komentarjev. Eden izmed gledalcev je šaljivo pripomnil: »Sir kot zdravilo? Še to manjka, izgovor za jesti več sira.« Drugi je dodal: »Kot da rabim izgovor za uživanje sira.«

Čeprav nasvet o uživanju sira pred pitjem zveni obetavno, dr. Neena poudarja, da čudežnega zdravila za mačka ni. Ključ je zmernost: »Zapomnite si, da je nič alkohola boljše kot katera koli količina alkohola. Če pa boste pili, si pred tem privoščite nekaj sira,« še svetuje zdravnica.

Torej, če se med prazniki odpravljate na zabavo, ni razloga, da si ne bi privoščili krožnika sira – morda vam bo naslednje jutro hvaležen ne le vaš želodec, ampak tudi vaša glava.