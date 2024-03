Zato bi morali uživati smrekove vršičke (in napaka, ki jo večina naredi pri pripravi sirupa)

Ko pomislimo na užitne rastline, iglavci niso prva stvar, ki nam pade na pamet. A naši predniki so jih na svoj jedilnik vključevali tako zaradi njihovih zdravilnih učinkov kot zanimivega okusa. Slovenska poznavalka in nabiralka divjih rastlin ter doktorica biokemije in molekularne biologije Katja Rebolj, nam je zaupala, zakaj so iglavci tako dragoceni za naše zdravje.

Zakaj uživati iglavce?

Užitni iglavci vsebujejo dragocene vitamine, minerale in hranilne snovi, ki blagodejno vplivajo na telo in duha, njihov prijetno kiselkasti okus in vonj po gozdu pa se odlično ujame z divjačino, gobami in tudi gozdnimi sadeži, zato jih lahko uporabljamo za začinjanje slanih in sladkih jedi.

Najbolj aromatična med iglavci je smreka, katere mlade poganjke ljudje tudi najpogosteje nabirajo za pripravo zdravilnega sirupa. Smrekovi vršički so bogati z vitaminom C, močnim antioksidantom, ki pripomore k delovanju imunskega sistema. Vitamin C se v smrekovih vršičkih dobro ohrani, tudi če jih zamrznemo ali posušimo.

Poleg vitamina C so v smrekovih vršičkih prisotni še karotenoidi, magnezij, kalij in klorofil. Karotenoidi so pomembni sestavni del melanina v koži, očeh in laseh, ki absorbira visokofrekvenčno svetlobo in tako varuje naše celice pred poškodbami. Magnezij in kalij v človeškem telesu skrbita za zdravje mišic, kosti, živčevja, ščitita pa tudi srce in ožilje. Klorofil pa tako kot vitamin C varuje pred prostimi radikali in pospešuje celjenje tkiv, vpliva pa tudi na zdravje dihal in zmanjšuje raven škodljivega