Zakaj smo tako zelo utrujeni? Vzroki vas bodo presenetili, pravijo strokovnjaki

Dolgo poletje z visokimi temperaturami je pri marsikomu povzročilo kronično utrujenost. Telo je izčrpano od vročine, dolgih dni in zdi se, da bomo v jesen namesto spočiti po dopustih vstopili z željo, da končno zadihamo s polnimi pljuči in umirimo svoj vsakdan.

Lahko pa, da so razlogi za utrujenost drugje, v takšnem primeru jih je dobro prepoznati in ustrezno odpraviti.

»Mnogo ljudi poroča o utrujenosti v kontekstu zaspanosti, zmanjšane motivacije ali koncentracije in zmanjšane vzdržljivosti. Utrujenost se pogosto pojavi skupaj z drugimi simptomi, kot so spremembe razpoloženja, na primer depresija, tesnoba in razdražljivost, težave s prebavo, pojav novih alergij, zmanjšanje libida, nespečnost, mišična oslabelost, bolečine v mišicah in sklepih.

Znaki in simptomi, ki kažejo na resnejši vzrok utrujenosti, pa so na primer nepojasnjena izguba teže, kronična zvišana telesna temperatura, nočno potenje, povečane in občutljive bezgavke, težave z dihanjem, zmedenost, kašljanje ...« pojasnjuje Simona Korenčan, dr. med, zdravnica, ki se v Vibrium centru ukvarja s funkcionalno medicino, medicinsko termografijo in hiperbarično kisikovo terapijo. Kot pravi Korenčanova, je eden najpogostejših vzrokov za utrujenost pomanjkanje mineralov v telesu, saj minerali kot so magnezij, železo, cink in kalij igrajo ključno vlogo pri proizvodnji energije.

Poleg pomanjkanja mineralov pa Simona Korenčan izpostavi še druge možne vzroke za utrujenost: »Plesen v prostoru, v katerem bivamo močno vpliva na telo. Plesni sproščajo mikotoksine, ki lahko obremenijo imunski sistem in povzročijo kronično vnetje, kar vodi v utrujenost, glavobole, težave s koncentracijo in številne druge simptome.

