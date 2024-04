Zakaj ni dobro pogrevati krompirja

Nekakšno nenapisano pravilo, ki se prenaša iz generacije v generacijo, je, da se krompirja ne sme pogrevati.

Pogret naj bi bil neprijazen do zdravja, celo toksičen ali kancerogen.

Vendar to ne drži, res pa je, da je pogret krompir težji za želodec kot sveže pripravljen.

Pogret krompir ni strupen, je pa res, da je težji za želodec. FOTO: Yelenayemchuk/Gettyimages

Med pogrevanjem se namreč v tem živilu spremeni struktura škrobnih zrn, ta so zato težje prebavljiva in predvsem pri osebah z občutljivimi prebavili lahko privedejo do občutka preobremenjenosti v želodcu.

Skratka

Krompir se načeloma lahko pogreva, je pa treba pri tem upoštevati nekaj pravil:

Ostanke porabite še isti dan in jih, preden jih pogrejete, ne puščajte predolgo na sobni temperaturi. V tem primeru se namreč v krompirju lahko namnožijo bakterije, ki povzročajo zastrupitev s hrano.

Po kuhanju krompir hitro pohladite in v primerni posodi pospravite v hladilnik.

Pri ponovnem segrevanju bodite temeljiti, naj se vam ne mudi, krompir se mora segreti vsaj na 60 stopinj Celzija.

Iz ostankov lahko nastanejo nove jedi. FOTO: Peteers/Getty images