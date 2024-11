Zakaj nas zebe

Intoleranca na mraz, znana tudi kot preobčutljivost za mraz, je stanje, pri katerem oseba občuti nenavadno močno reakcijo na nizke temperature. Pojavi se pri temperaturah, ki so sicer sprejemljive za druge ljudi v istem okolju.

Razlogi zanjo so različni in pogosto vključujejo več dejavnikov. Krive so lahko denimo hormonske težave, kot je hipotiroza (zmanjšana proizvodnja ščitničnih hormonov), težave s krvnim obtokom, kot je raynaudov sindrom (nenormalno zoženje krvnih žil ob izpostavljenosti mrazu), ali nevrološke motnje, vključno z diabetično nevropatijo. Intoleranco na mraz lahko povzročajo slaba prehranjenost, tudi anemija, pri kateri nam manjka železa, in anoreksija. Na splošno nizka telesna teža zmanjšuje telesno maščobo, ta deluje kot izolacija pred mrazom, zato izrazito ali pretirano suhe ljudi bolj zebe.

Eden izmed ključnih načinov, kako se spopasti s preobčutljivostjo za mraz, je nošenje več plasti oblačil, saj to omogoča boljšo izolacijo in ohranjanje telesne toplote. Poleg tega je priporočljivo piti tople napitke, na primer čaje, in uživati tople jedi, ki pomagajo pri notranjem ogrevanju telesa.

Ob uživanju toplih napitkov in juh vas bo manj zeblo. FOTO: Puhimec/Getty Images

Prav tako je pomembno zagotoviti zadosten vnos kalorij in hranil: pomanjkanje kalorij namreč lahko vodi do zmanjšanja telesne temperature, saj telo nima dovolj energije za vzdrževanje toplote. Ni zaman modrost naših babic, da je treba pozimi uživati bolj kalorično hrano. Zlasti pomembno je uživanje hrane, bogate z železom in vitaminom B12, saj pomanjkanje teh hranil lahko prispeva k občutku mraza.

Če vas kar naprej zebe in kadar se simptomi občutka mraza poslabšajo, je treba obiskati zdravnika, da bo s preiskavami izločil ali potrdil morebitno bolezen in predpisal ustrezno zdravljenje, kot je hormonska terapija za hipotirozo ali zdravila za izboljšanje krvnega obtoka pri raynaudovem sindromu. Poleg tega je pomembno obravnavati osnovna zdravstvena stanja, ki povzročajo občutek mraza. Zdravljenje anemije z železovimi dodatki ali zdravljenje sladkorne bolezni z ustreznimi zdravili lahko znatno izboljša simptome.