Zakaj je zdravo iti na dopust?

Kot opaža psihoterapevtka Diana Ploj Zec, ljudje v splošnem še vedno bolj vzorno skrbijo za svojo telesno kondicijo, urejeno prehrano in videz, pozabljajo pa na prav tako zelo pomemben dejavnik zdravega načina življenja – »mentalno higieno«. In tako kot bo naposled pomanjkanje zobne higiene pustilo posledice v naši ustni votlini, bo podobno z našo duševnostjo. »Zato je odklop od delovnih obveznosti nujno potreben. Vendar je pri tem tudi vprašanje, ali lahko službene obveznosti na dopustu odklopimo, jih v svojih mislih nekaj časa zamrznemo in si dovolimo odklop, ki ga potrebujemo,« je povedala strokovnjakinja iz Centra za psihoterapijo.

Potrebovali bi tri tedne

A da bi se človek zares dobro odpočil, tako telesno kot duševno, bi potreboval vsaj tri tedne dopusta, pravi stroka. Zakaj? »Prvi teden se človeški možgani še odvajajo od nenehne napetosti in stresnega dogajanja, šele nato počasi nastopi obdobje počitka. Ko se približuje konec dopusta, pa se glava že začne pripravljati na ponovni vklop in delo. Tako se zgodi, da nam dejanskega dopusta ostane bolj malo. Na krajših dopustih je ta čas še bolj omejen, je pa seveda odvisno tudi od vsakega posameznika, kako kakovostno se lahko spočije,« je pojasnila Diana Ploj Zec. Daljši ali krajši oddih, učinkovit bo le toliko, kolikor si bomo dovolili sami. Lahko gremo na Bahame ali kakšno drugo rajsko destinacijo, a če bomo s seboj imeli svojo »duševno prtljago«, to ne bo pravi odklop.

Naučiti se moramo biti v stiku s sabo, se poslušati in si izoblikovati svoje meje. FOTO: Shutterstock

Kot poudarja strokovnjakinja, si je zato toliko bolj pomembno premor privoščiti vsak dan sproti: »Torej, da nekaj trenutkov v dnevu namenimo sebi in nečemu, s čimer si napolnimo baterije.«

Ko težave izbruhnejo na dopustu …

Mnogokrat se tudi zgodi, da težave, ki jih imamo bodisi s seboj bodisi v odnosih z drugimi, izbruhnejo prav na dopustu oz. v času, ko popusti delovni adrenalin. »Živimo in delujemo z vklopljenim avtopilotom, stvari počnemo avtomatizirano in smo odklopljeni sami od sebe. Nemalokrat se zato konča tako, da ko se malce sprostimo, privre na plan vse mogoče. Ni naključje, da nas prav naš življenjski slog privede do tega. Če se nam duševne težave pojavijo na dopustu, je seveda priporočljivo, da se o tem pogovorimo s svojimi bližnjimi oz. z nekom, ob komer se počutimo varne. Če se nam zdi, da sami ne bomo zmogli, pa je seveda priporočljivo, da se poskusimo čim prej dogovoriti za termin s strokovno usposobljeno osebo,« je priporočila.

Kako torej poskrbeti, da se bomo med dopustom čim bolj spočili, sprostili in umirili, tako misli kot telo? Naša sogovornica svetuje, da nam bo gotovo pomagalo, če bomo že prej odkljukali vse delovne obveznosti in se počitku prepustili brez skrbi. »Svoje skrbi in misli bomo s seboj nosili povsod, razen ko se bomo to zavestno odločili prekiniti. Dopust bo na nas vplival blagodejno takrat, ko se bomo dobro počutili in se prepustili trenutku. Najpomembnejše pa je, da najdemo način sprostitve, ki nam najbolj ustreza. Naučiti se moramo biti v stiku s sabo, se poslušati in si izoblikovati svoje meje. To nam bo pomagalo na splošno v življenju, ne samo na dopustu,« je še sklenila psihoterapevtka.

Na dopustu se posvetimo sebi in najbližjim. FOTO: Getty Images/istockphoto