Nujno branje za ženske, ki ne morejo doseči orgazma

Mnogi se ob dejstvu, da ne zmorejo doseči spolnega viška počutijo, kot da bi z njimi oziroma z njihovim telesom bilo nekaj narobe.

Pri tako imenovani anorgazmiji sicer ne gre za odsotnost užitka med stimulacijo, temveč za odsotnost orgazma med spolnim odnosom.

Po besedah spolne terapevtke Sadie Allison se razlog za težavo skriva v večjih dejavnikih: »Včasih gre za rutino v spalnici, lahko je pogojena s kulturnim ali verskim ozadjem, lahko je odraz določenih težav z zdravjem ali jemanja zdravil, lahko je tudi posledica slabih izkušenj s spolnostjo, travm ali nezdravega partnerskega odnosa, včasih gre samo za nepoznavanje telesa,« njene besede povzema Huffington Post.

In tako, kot obstaja več razlogov za nezmožnost doseganja orgazma, tako obstaja tudi več rešitev te težave. To so nasveti, ki jih običajno terapevti podarjajo ženskam.

To, da še nikoli niste doživeli vrhunca, ne pomeni, da je z vami nekaj narobe. FOTO: Kicsiicsi/gettyimages Getty Images/istockphoto

Z vami ni nič narobe

Prvo in najpomembnejše dejstvo: to, da še nikoli niste doživeli vrhunca, ne pomeni, da je z vami nekaj narobe. Izkušnja namreč, predvsem za ženske, ni prav nič neobičajna. Raziskave kažejo, da približno deset odstotkov žensk nikoli ne doživi vrhunca, 50 odstotkov je takšnih, ki ga ne doživi med spolnim odnosom v svoje.

»Vrhunec in spolno zadovoljstvo sta kompleksna, nepredvidljiva, večplastna. Zlasti, če imate manj spolnih izkušenj, nista sama po sebi umevna. Zato se nikar ne obsojajte in ne sramujte, če viška še niste dosegli,« na srce polaga spolna terapevtka Kate Balestrieri.

Spoznajte svoje telo

Večina svoj prvi orgazem doživi z masturbacijo. »Seks s partnerjem zahteva drugačno dinamiko, je sestavljen iz več elementov, partner težko prepozna, kaj nekomu odgovarja,« je povedala svetovalka za pare Keeley Rankin.

»Da bi našli čim več odgovorov na vprašanje, kaj vam ustreza in z njimi pomagali sebi ter partnerju, sami raziskujte svoje telo in ugotovite, kdaj med masturbacijo občutite največ zadovoljstva,« priporoča spolna terapevtka Nazanin Moali in dodaja, da se masturbacije ne bi smeli sramovati in bi si morali zanjo čim večkrat vzeti čas.

Misli pa spodbuditi s fantaziranjem, branjem erotične literature, gledanjem erotičnih ali porno filmov in podobno …

Najprej je treba spoznati sebe. FOTO: Peopleimages/gettyimages Getty Images

Naj orgazem ne bo cilj

S pretiranim osredotočanjem na orgazem nase vršite veliko pritiska in prav ta pritisk je kriv, da na koncu ne pridete do končne točke.

»Raje se osredotočajte na občutke ob dotikih partnerja, gradita globljo povezanost in se naučite uživati nasploh,« na srce polaga spolna terapevtka in psihologinja Megan Fleming.

Z njo se strinja Balestrierijeva, ki prav tako poudarja uživanje v celotni spolni izkušnji brez misli na to, kako naj bi se ta zaključila.

Stimulirajte klitoris

Razni filmi in drugi mediji prikazujejo večinoma seks s penetracijo in s tem ustvarjajo zmotno predstavo o tem, kaj ženskam najbolj pomaga do vrhunca.

»Večina pripadnic nežnejšega spola za doseganje vrhunca potrebuje zunanjo stimulacijo, torej draženje klitorisa,« izpostavlja spolna terapevtka Zoë Ligon in dodaja:

»Klitoirs je pomemben organ, na katerem je približno 8000 živčnih končičev. Čeprav obstajajo tudi druge tehnike, kot so penetracija, analni seks, stimulacija G-točke je vendarle ščegetavček tisti, ki največkrat pripelje do cilja.«

Poskrbite za svoje zadovoljstvo

Ko gre za seks v dvoje, je ključna pot do dobre spolne izkušnje, dobra komunikacija.

»Vsak je, kar zadeva spolnega užitka, zgodba zase. Treba je spoznati in skomunicirati tisto, kar vam najbolj odgovarja.

Pogovarjajta se o prioritetah, o željah, pričakovanjih o tem, kaj bo vam povečalo užitek in tudi o tem, česa ne marate,« priporoča terapevtka Kimberly Resnick Anderson.

Zaveda se, da je pogovor na to temo sicer lahko vir zadrege in sramu, zlasti v novi zvezi, ko se zaupanje še gradi, pa vendar je to veliko boljša pot kot igranje orgazma, ki na koncu tako vam kot partnerju zgolj škoduje.

Tudi v postelji se je treba pogovarjati. FOTO: Caiaimage/trevor Adeline/Gettyimages

Eksperimentirajte

Nikoli ne prenehajte preskušati novi stvari, od tehnik, poz do igračk. Resnick Andersenova svetuje tudi uporabo vokalizacije za doseganje orgazma:

»Raziskave so pokazale, da spuščanje zvokov užitka med seksom lahko poviša možnost za doseganje vrhunca. Prav tako je večja verjetnost, da ga bi doživela ženska, kadar ima nadzor nad hitrostjo, globino, kotom penetracije, denimo v pozi kavbojka.

Ne bojta se fantazij, uporabljajta igračke, s pravim okoljem poskrbita za stimulacijo vseh čutil, uporabita lubrikant, glejta pornografijo, berita erotično literaturo, skratka, raziskujta vse dimenzije spolnosti in tako odkritja tisto, kar vama bo med rjuhami prineslo največ užitka, s tem se bo povečala možnost, da bi orgazem dosegla oba.«

Pomagajo lahko igračke. FOTO: Ipggutenbergukltd/Gettyimages

Poiščite strokovno pomoč

Če nobena tehnika ne obrodi sadov in ste zaradi nespodobnosti doseganja orgazma zaskrbljeni, se po pomoč obrnite na strokovnjaka.

»Najprej na ginekologa, ki bo ugotovil, ali je srž težave fizične narave, kot so hormonsko neravnovesje, miomi ali druge nepravilnosti,« svetuje spolna terapevtka Nicoletta Heidegger.

Če ni vidnih medicinskih ovir, pomoč poiščite pri spolnem terapevtu, ki bo raziskal psihološko ozadje. Skratka, nobena sramota ni, da imate težave, treba pa jih je pravilno naslavljati, kar včasih pomeni primerna strokovna pomoč.

Bodite potrpežljivi

Rankiniva opozarja, da ni čarobne tabletke za doseganje orgazma. »Pogosto se je treba zazreti v lastno seksualnost, čustvene rane, psihološke blokade, prepričanja, nemalokrat je treba nadgraditi znanje.

Vsekakor pa je pomembno, da od sebe ne pričakujete preveč in ste potrpežljivi.«

Potrpežljivost je ključna veščina, pomembno je, da ostanete optimistični ter ohranite vero vase in v partnerja. Osredotočite se na uživanje v trenutku in na raziskovanje sebe ter spolnosti v dvoje.

Potrpežljivost je recept za uspeh. FOTO: Fizkes/Gettyimages

Rezultat tako zagotovo ne bo izostal.