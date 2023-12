To so učinkovite strategije za daljši užitek v postelji

Nobena novost ni, da moški potrebujejo veliko manj časa od žensk, da pridejo do orgazma. In ko so ga deležni, se akcija velikokrat zaključi za oba.

Po izlivu namreč oni potrebujejo nekaj časa za regeneracijo, nastopi tako imenovano refraktorno obdobje, med katerim si nabirajo moči za ponovno erekcijo. Pri ženskah je to obdobje po orgazmu veliko krajše ali ga sploh ni.

Kako dolgo je pri moških, je odvisno od vsakega posameznika, enotnega pravila ni, obstajajo pa načini, s katerim se lahko njegov orgazem in z njim refraktorno obdobje malo odloži.

»Dejstvo sicer je, da njegova dolga vzdržljivost ni edini pogoj za njen orgazem, kljub temu je dobro poznati tehnike, ki lahko nekoliko zamaknejo izliv, je povedala seksologinja Carol Queen in nanizala nekaj idej:

Pred predigro si vzemite čas zase

»Samozadovoljevanje pred predigro je eden od načinov, s pomočjo katerega lahko pridobite čas. Izkoristite rafraktorno obdobje in po zaslugi igre s samim seboj dlje zdržite s partnerko,« svetuje Queenova.

Vključite igračke

Igračke lahko pomagajo vam in njej. S premišljenim izborom lahko podaljšate trajanje penetracije. Ena od njih, ki lahko pripomore k temu, je prstan za penis.

Res je, da ne deluje pri vseh moških, a teoretično lahko pomaga podaljšati erekcijo, saj omejuje dotok krvi v penis.

Igrice lahko pomagajo. FOTO: Nd3000/Gettyimages

Strateško spremenite položaj

»Sprememba položaja je dobra in učinkovita motnja,« pravi Queenova. Drugi način za daljši seks je vključevanje neznanih poz.

»Telo težje doživi vrhunec v nečem, kar mu je neznano. Sprememba poze tik pred izlivom in vključevanje novih položajev sta odlični tehniki za podaljševanje seksa.«

Upočasnite zadeve

Dober seks je maraton in ne hiter tek na kratke proge.

»Mnogim moškim se med spolnim odnosom mudi. A počasnejši gibi so tisti, ki omogočajo čutnejšo, intimnejšo ter tudi daljšo izkušnjo,« je prepričana seksologinja in polega na srce:

»Zapomnite si, ne gre za tekmo. V bistvu gre za eno redkih dejanj, ko s hitrostjo na cilj ne pridete kot zmagovalci.«

Poskušajte tehniko odlaganja orgazma

Gre za tehniko, ki zahteva dobro nadzorovanje lastnega telesa in vključuje zmanjšano stimulacijo pred izlivom, s čimer se prekine proces v telesu, ki bi pripeljal do orgazma.

Povedano drugače: treba je upočasniti pred točko, s katere ni več vrnitve. Quennova svetuje, da tehniko, preden jo prenesete v spalnico, poskusite sami:

»Med masturbacijo se ustavite tik pred izlivom, počakate nekaj trenutkov in nato nadaljujte. Osredotočite se na odzive telesa, ključno je, da prepoznate točko pred koncem.

Ko to obvladate, tehnike prenesite v igrice v dvoje. Nekateri moški pravijo, da je ta zvijača tudi v njihovo spolno življenje prinesla izboljšanje v obliki močnejših orgazmov.«

Izbira drugačne poze lahko podaljša zadeve. FOTO: Nd3000/gettyimages

Pozornost speljite drugam

Morda se sliši kot kliše, a v tem je nekaj resnice: ko začutite, da se bliža vrhunec, misli speljite na stvari, ki niso najbolj prijetne.

Kaj to je, morate vedeti sami in čeprav to ni znanstveno dokazano, razmišljanje o neseksualnih stvareh pomaga odložiti vrhunec ter vam zagotovi več časa, piše portal Fatherly.