Z veliko vitamina C je šipek dobrodošlo naravno zdravilo pri prehladih

Šipek (Rosa canina) spada med vrtnice in je od enega do treh metrov visok grm z rožnatimi cvetovi. Jeseni se iz cvetov razvijejo značilni rdeči jajčasti plodovi, ki jih uporabljamo za čaj.

Sezona nabiranja šipka še traja, zato se na sprehodih v naravo le ozrite okoli sebe in ga malo naberite – v sezoni prehladov vam bo prišel še kako prav. Pogosto se uporablja tudi za odganjanje zimske utrujenosti. Iz njega je mogoče narediti tudi imenitno marmelado.

Imel naj bi diuretični učinek.

Med drugim vsebuje flavonoide. FOTO: Tim Ur, Getty Images

Odstranite semena in laske

Plodove posušite, pred uporabo pa jih razrežite ter jim odstranite semena in laske. Šipkov čaj ima značilen aromatičen vonj in prijeten kiselkast okus. Šipek vsebuje veliko vitamina C, zato je čaj pogosto domače zdravilo pri prehladih in drugih obolenjih dihal. Plodovi vsebujejo še mineralne snovi, čreslovino, flavonoide, ki delujejo kot antioksidanti, karotinoide in vitamine B, K in E. Vsebuje tudi pektine, ki delujejo kot blago odvajalo. Ti nase vežejo maščobe in holesterol, zato naj bi šipek deloval tudi proti povišanemu holesterolu. Imel naj bi diuretični učinek, zato se uporablja tudi pri obolenjih sečil.

Zadnja leta se šipek in pripravki iz njega uporabljajo tudi pri obolenjih sklepov. V skladu z novejšimi kliničnimi raziskavami ima izjemno zdravilen vpliv na vse sklepe in vretenca v telesu. Zasluge za to naj bi imeli galaktolipidi, ki naj bi imeli močan protivnetni in protibolečinski učinek, sodelovali pa naj bi tudi pri naravni obnovi sklepnega hrustanca. Uživanje pripravkov z izvlečkom šipka naj bi poleg tega izboljševalo gibljivost sklepov in naj bi bilo še posebno priporočljivo pri osteoartrozi in revmatoidnem artritisu oziroma njunem preprečevanju.

Šipkovo olje se uporablja za zdravljenje brazgotin.

V alternativni medicini velja za zelišče, ki vzbuja voljo in veselje do življenja. Zdravilci, ki zdravijo po načelih Bachovega cvetnega zdravljenja, ga zato priporočajo pri depresiji in brezvoljnosti. In tudi koža ima koristi: šipkovo eterično olje naj bi za nego uporabljali že stari Egipčani. Predvsem naj bi pomagalo pri vneti koži in aknah ter pri odstranjevanju brazgotin.