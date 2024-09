Z napitki krepimo odpornost

Kaj storiti, da bomo jesen in zimo preživeli čim bolj zdravi? Okrepiti moramo imunsko obrambo telesa, ki pomaga pri zaščiti pred bakterijami, virusi in drugimi škodljivimi snovmi. Nujna sta zdrav življenjski slog, ki vključuje redno gibanje, dovolj kakovostnega spanca in pravilno prehrano, sem pa spadajo tudi blagodejni napitki.

Čeprav ni več tako vroče, moramo dovolj piti. Najboljša je, to smo že velikokrat zapisali, voda, potrebujejo jo vsi organi za normalno funkcioniranje, tudi za ohranjanje delovanja imunskega sistema. Ko je telo dehidrirano, lahko spodbudi rast bakterij in virusov. Če pijemo dovolj, pomagamo pri absorpciji hranil, ohranjamo vlažno sluznico v nosu, ustih in žrelu, ki so pogosto prva obrambna linija pred patogeni in naravna ovira za okužbe. Voda je tudi bistvena sestavina limfne tekočine, ki prenaša bele krvničke, ki pomagajo v boju proti okužbam.

Zeleni čaj krepi imunski sistem.

Zeleni čaj je bogat s flavonoidi, ki zagotavljajo nešteto koristi za zdravje, od zmanjševanja tveganja za bolezni srca do obvladovanja sistemskih vnetij.

Kefir deluje antioksidativno, protimikrobno, protivnetno

Pijte kefir: bogat je s probiotiki, ki pomagajo ohranjati ravnovesje mikrobiote prebavil, probiotiki pa ugodno vplivajo tudi na izboljšano delovanje imunskega sistema. Kefir deluje antioksidativno, protimikrobno, protivnetno, naj bo čim pogosteje na jedilniku.

Iz paradižnikov si naredimo sok. FOTO: Gpointstudio/Getty Images

Ko je hladno, nam prija čaj, naj bo ingverjev, po možnosti z limono. Bogat je z vitaminom C, ki pomaga zaščititi celice pred oksidativnimi poškodbami, ima tudi protivnetne lastnosti in pomaga zmanjšati negativne imunske odzive, kažejo izsledki raziskave. Ingver ima več kot sto bioaktivnih spojin, ki med drugim pomagajo blažiti vnetja.

Pijte pomarančni sok, naj bo sveže stisnjen. Vitamin C, ki je pomemben gradnik odpornosti, in folat v sokovih citrusov ohranjata ščitita imunske celic, vključno s T-celicami. C-vitamin vsebuje tudi paradižnikov sok, prav tako likopen, ki ima številne zdravju koristne lastnosti in pomaga zatirati vnetje.