Z laserskim odstranjevanjem dlačic do gladkih nog

Kaj je lasersko odstranjevanje dlačic

Lasersko odstranjevanje dlačic je trajna odstranitev dlak na različnih delih telesa in se izvaja z laserji Fotona.

Na katerih predelih se dlačice najpogosteje odstranjujejo

Najpogosteje se dlačice odstranjujejo na:

nogah;

pazduhah;

intimnih predelih (bikini);

brčice;

bradi;

rokah;

trebuhu;

prsih;

hrbtu;

med obrvmi;

popku.

Kako deluje lasersko odstranjevanje dlačic

Obstaja več različnih vrst laserjev, med najučinkovitejšimi so Fotonini visoko zmogljivi laserski sistemi Nd:YAG, ki uporabljajo tehnologijo FRAC3®. Ti laserji ciljajo na lasne mešičke s kombinacijo selektivne in homogene fototermolize. Fototermoliza je postopek, pri katerem toplota iz laserja uniči celice, ki imajo veliko pigmenta (barve). Temne dlake imajo veliko pigmenta in bodo torej absorbirale največ toplote. Toplota se preko dlak prenese do lasnih mešičkov, lasni mešički propadejo in dlake ne morejo več rasti.

Kaj je lasni mešiček

Lasni mešiček je pora, ki obdaja korenino in pramen lasu. Človek ima po vsem telesu več kot pet milijonov lasnih mešičkov, več kot milijon jih je na glavi.

Ali laserska toplota prizadene tudi celice okoliških tkiv

Fotonini laserji Nd:YAG omogočajo selektiven nadzor impulzov, ki zagotavljajo varno odstranitev dlak, medtem ko okoliška tkiva niso prizadeta. To je tudi razlog, da je ta vrsta laserske terapije varna za vse tipe kože.

Ali lasersko odstranjevanje dlačic zares deluje

Na učinkovitost laserske odstranitve dlačic vpliva izbrano tretirano območje, barva las, debelina dlak, tip kože in izkušenost izvajalca. Kakšen bo uspeh laserske terapije pri posamezniku, bo po navadi vidno že po prvi terapiji, ko bi se rast dlak morala zmanjšati za 10 do 25 %. Za optimalne rezultate trajne odstranitve dlačic bo pri večini potrebnih od 6 do 8 terapij. Rast las in dlak namreč poteka v treh fazah:

Anagena faza

To je prva in aktivna faza rasti, ki se začne pri korenu lasnega mešička.

Katagena faza

Ta faza traja približno dva tedna, zanjo je značilno mirovanje, saj se lasje ločijo od krvnega obtoka.

Telogena faza

V tej fazi lase izpadajo iz lasnega mešička, kar traja do štiri mesece.

FOTO: Klinika NYKD

Laser bo najučinkovitejši pri odstranjevanju dlak v anageni fazi, torej v fazi aktivne rasti. Dlake niso v aktivni fazi sočasno, zato je potrebnih več terapij ob različnih časovnih obdobjih.

Kakšne so prednosti laserskega odstranjevanja dlačic

Prednosti laserskega odstranjevanja dlačic so številne, med drugim:

visoko zmogljivo odstranjevanje dlak omogoča hitro in varno odstranjevanje dlak tudi na večjih območjih, kot so noge, hrbet in prsni koš;

omogoča hitro in varno odstranjevanje dlak tudi na večjih območjih, kot so noge, hrbet in prsni koš; stroškovna dostopnost tretmaja , ki jo lasersko odstranjevanje zagotovi z možnostjo trajne odstranitve dlak na velikih predelih telesa;

, ki jo lasersko odstranjevanje zagotovi z možnostjo trajne odstranitve dlak na velikih predelih telesa; Fotona Nd:YAG je primeren za vse barve kože , vključno s temnejšo in zagorelo kožo, česar mnoge druge laserske tehnologije ne morejo varno zagotoviti;

, vključno s temnejšo in zagorelo kožo, česar mnoge druge laserske tehnologije ne morejo varno zagotoviti; učinkovito je za grobe in fine tipe las , kar poveča dostopnost tretmaja različnim ljudem;

, kar poveča dostopnost tretmaja različnim ljudem; Fotona Nd:YAG zagotavlja varnost z majhnim tveganjem za poškodbe kože, opekline ali hiperpigmentacijo v primerjavi z nekaterimi drugimi laserskimi tehnologijami;

z majhnim tveganjem za poškodbe kože, opekline ali hiperpigmentacijo v primerjavi z nekaterimi drugimi laserskimi tehnologijami; valovna dolžina Nd:YAG ima zmožnost globoke penetracije , kar pomeni, da se dosežejo tudi lasni mešički globoko v koži;

, kar pomeni, da se dosežejo tudi lasni mešički globoko v koži; laser Fotona Nd:YAG zagotavlja neboleče odstranjevanje dlačic , saj uporablja dolgo pulzno dobo, ki zmanjšuje tveganje za poškodbe kože, medtem ko učinkovito poškoduje lasne mešičke;

, saj uporablja dolgo pulzno dobo, ki zmanjšuje tveganje za poškodbe kože, medtem ko učinkovito poškoduje lasne mešičke; omogoča preprečitev in zdravljenje vraščenih dlačic, ki se pogosto pojavijo po britju, depilaciji ali puljenju dlak.

Ali se lasersko odstranjevanje dlačic izvaja tudi pri moških

Za lasersko odstranjevanje dlak se lahko odloči kdor koli. Poleg estetskega pomena močno izboljša kakovost življenja posameznikov s hirzuitizmom, to je čezmerna rast dlak po moškem tipu pri ženskah. Hirzuitizem lahko nastane zaradi:

zdravil , vključno z anaboličnimi steroidi in kontracepcijskimi tabletami;

, vključno z anaboličnimi steroidi in kontracepcijskimi tabletami; hormonskega neravnovesja;

podedovanih dejavnikov , ki se genetsko prenašajo s staršev na otroke;

, ki se genetsko prenašajo s staršev na otroke; sindroma policističnih jajčnikov (PCOS);

tumorjev, ki proizvajajo hormone.

FOTO: Klinika NYKD

Zakaj je lasersko odstranjevanje dlačic najbolj učinkovito pri temnih dlakah

Lasersko odstranjevanje dlačic je najučinkovitejše pri ljudeh z gostimi, temnimi dlakami in svetlo kožo, saj zaradi kontrasta med barvo kože in barvo las lasje lažje absorbirajo toploto.

Pri ljudeh s svetlimi, sivimi, belimi ali rdečimi lasmi je lasersko odstranjevanje dlačic manj učinkovito.

Kako dolgo trajajo učinki laserskega odstranjevanja dlačic

Lasersko odstranjevanje dlačic zagotavlja dolgotrajne rezultate. Nekateri bodo po zaključku celotnega cikla terapij potrebovali eno do dve obnovitveni terapiji na leto za ohranitev gladkega videza.

Katere laserske terapije izvajajo v Kliniki NYD

Laser je v zadnjem času vse bolj priljubljen in učinkovit, predvsem zaradi njegove varnosti in cenovne dostopnosti. Inovatorji tako vlagajo veliko časa v razvoj laserskih terapij za različna stanja.

V Kliniki NYD izvajajo naslednje laserske tretmaje:

Lasersko odpravljanje smrčanja 45 % moških in 30 % žensk redno smrči. NightLase® je laserski postopek, ki usmerja svetlobo na mehko nebo, uvulo, dno jezika in zadnji del grla. To povzroči skrčenje kolagena v tkivih in omogoči tvorbo novega, čvrstejšega kolagena. Tkiva se učvrstijo, kar pomaga odpreti pretok zraka in omogoča boljše dihanje ter kakovostnejši spanec.

Lasersko odstranjevanje žilic na nogah in rdečice

Med laserskim odstranjevanjem kapilar hemoglobin absorbira neinvazivno lasersko energijo in jo pretvori v toplotno energijo. Kri koagulira in žilna stena propade. Telo žilo absorbira in žila izgine.

Laser Fotona Dynamis SP uporablja tehnologijo neablativnih valov laserja Nd:YAG in frakcionirano ablativnih valov laserja Er:YAG globoko v dermisni plasti kože, kar sproži naravne procese celjenja kože, poveča raven kolagena in obnovi nove, zdrave kožne celice.

Lasersko spodbujanje rasti las Laser prenaša lasersko svetlobo v lasišče in ga segreva. Nežno segrevanje lasišča stimulira mirujoče lasne mešičke, poveča pretok krvi v lasišču in spodbuja celično presnovo, kar povzroči rast novih las, povečanje gostote in debeline las ter preprečevanje nadaljnjega izpadanja.

Lasersko pomlajevanje obraza Fotona4D® je nabor sinergističnih laserskih terapij, ki se uporabljajo na zunanjem delu obraza in v ustni votlini. Z edinstveno kombinacijo dveh valovnih dolžin dosežejo štiri različne načine pomlajevanja obraza. Laserska svetloba spodbudi regeneracijo in nastanek novega kolagena, kar vpliva na izboljšanje napetosti in elastičnosti kože.

Lasersko pomlajevanje vek Lasersko pomlajevanje vek SmoothEye je nekirurška blefaroplastika, ki nežno segreva kožo okoli občutljivega področja oči. S tem se spodbudi proizvodnja kolagena in napnejo že obstoječa kolagenska in elastinska vlakna, kar sčasoma zgladi in poživi videz oči.

