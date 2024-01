Vsem dostopna superživila

Med tako imenovana superživila zdrava spadajo tista, ki so izjemno bogata s hranljivimi snovmi, zato blagodejno vplivajo na naše duševno in telesno počutje. Ob omembi superživil večina pomisli na eksotične sadeže in zelenjavo, a v resnici nam ponje ni treba vedno daleč. Kar nekaj tistih, ki se uvrščajo na lestvico z vitamini, minerali in antioksidanti najbogatejših živil, uspeva tudi povsem blizu nas.

Brokoli

Vsebuje veliko železa, prehranskih vlaknin, kalcija in kalija.

Prav tako je dober vir vitaminov A, C in K. V brokoliju prisotni lutein je močan anti­oksidant, ki zmanjšuje tveganje za vnetja in visok krvni tlak, ščiti pred alzheimerjevo boleznijo in upočasnjuje staranje.

Peteršilj

Je tudi rastlina, ki varuje naše zdravje. Peteršilj je, tako kot korenje, kaki, rumena buča, dober vir vitamina A, ki pomembno podpira imunski odziv in tako varuje pred povzročitelji bolezni.

Poleg tega je pomemben za presnovo železa in delovanje sluznic, kar ni vnemar pri prehladnih obolenjih dihalnih poti.

Hren

Z vidika hranilne sestave korenine hrena odlikujejo predvsem prehranske vlaknine in visoka vsebnost vitamina C, vsebuje pa tudi kalij, baker in mangan. Tako navajajo na prehrana.si. Pri tem se je treba zavedati, da prehranske vlaknine in omenjene minerale zaužijemo v zadostni količini le, ko hren uživamo kot prikuho.

V sveži obliki, kot začimba, je količina manjša, vendar kljub temu denimo 20 g hrena vsebuje količino vitamina C, s katero pokrijemo skoraj tretjino priporočenega dnevnega vnosa za vitamin C. Poleg številnih drugih funkcij je pomemben pri delovanju imunskega sistema, zanj je značilno tudi antioksidativno delovanje.

Še NEKAJ KORISTNIH Pomembno vlogo v prehrani ima še nekaj živil. Grški jogurt: bogat je z beljakovinami in probiotiki. Ohrovt: vsebuje veliko kalcija, vlaknin, železa in antioksidantov. Ovsena kaša: bogata je z vlakni in antioksidanti. Rdeča pesa: vsebuje betalain, antioksidant, ki varuje pred degenerativnimi boleznimi. Jabolka: premorejo malo kalorij, veliko vlaknin, predvsem v olupku, kakor tudi vlaknine in vitamine, kot so biotin, B6, K in C, ter minerale.

Špinača

Špinača je dober vir vitamina A in C ter folne kisline in mag­nezija, ki sta ključna za tvorbo dopamina in serotonina. Ob tem telesu dovaja karotenoide betakaroten, lutein in zeaksantin.

Ti krepijo vid in varujejo pred degenerativnimi poškodbami oči.

Česen

Česen vsebuje protivnetne snovi, znižuje raven slabega holesterola v krvi in uravnava krvni tlak. Ob tem krepi odpornost in učinkovito zavira delovanje virusov in bakterij.

Poskrbite le, da ga ne boste predolgo segrevali, sicer bo izgubil večino hranljivih snovi. Ko ga nasekljate, počakajte približno deset minut, preden ga dodate hrani. V tem času se bodo v njem sprostile vse zdravju prijazne sestavine.

Limone

Limone krepijo odpornost, kajti v njih je veliko vitamina C (v enem sadežu ga je toliko, kot ga telo potrebuje za ves dan). Prav tako povečujejo količino dobrega holesterola v krvi in premorejo močno protivnetno delovanje.

Najbolje je njihov sok dodati zelenemu čaju, saj študije kažejo, da se tako izkoristek antioksidantov v njem poveča za 80 odstotkov.