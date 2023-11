Zimska kisla superhrana: metla za želodec in črevesje

Lokalno in sezonsko naj bi se prehranjevali, v tem času torej na krožnikih ne sme manjkati kislo zelje, slovenska tradicija v zimskem času. Je pomemben vir vitamina C, ki krepi imunski sistem, zato ga je zlasti modro uživati pozimi, ko razsajajo najrazličnejši virusi.

Sto gramov kislega zelja vsebuje okoli 20 miligramov vitamina C. Poleg tega so v belem zelju, ki ga najpogosteje kisamo, še vitamini A, K in skupine B, tudi B12, zaradi česar se še posebno priporoča vegetarijancem in veganom, ter minerali cink, magnezij, železo, kalij in kalcij in vlaknine. Pri fermentaciji imajo pomembno vlogo t. i. dobre bakterije, probiotiki.

Navadno spremlja mastne jedi. FOTO: Littleclie, Getty Images

Dobro dene želodcu in prebavi.

Zdrava teža in vitka linija

Nič čudnega torej, da mu rečemo kar metla za želodec in črevesje: mlečnokislinske bakterije namreč spodbujajo prebavo in vzdržujejo zdravje prebavnega trakta ter tudi celotno zdravje. Je nizkokalorično in zato idealno živilo za vse, ki bi radi izgubili kak kilogram oziroma ohranili zdravo težo ter vitko linijo.

Tudi surovo je treba jesti. FOTO: Zeleno, Getty Images

Kislo zelje pospešuje metabolizem in tudi izločanje škodljivih snovi iz telesa, čisti jetra in tudi kri, krepi živce in deluje proti revmi. Vedno je bilo cenjeno živilo in tudi zdravilo, ljudsko zdravilstvo ga je priporočalo za celjenje ran, blažitev srbečice v primeru pikov insektov, tudi glavobol so lajšali z listom kislega zelja, ki so ga ovitega v krpo položili na čelo.

Po nekaterih podatkih

Kdor poje precej kislega zelja, je odpornejši, zato si ga vsak dan privoščite dva grižljaja, tudi starejši in majhni otroci, ki so še posebno dovzetni za sezonske viroze. Ne le kuhano, jejte tudi surovo, tako boste ohranili čim več hranil in probiotikov. Blagodejno deluje tudi na delovanje srca in ožilja, niža povišan holesterol.

Po nekaterih podatkih pomlajuje, znašlo pa se je tudi med živili za boljši seks: libido naj bi se prebudil, če ga jemo dvakrat na dan, najbolje surovega. Ker naj bi redno uživanje kislega zelja delovalo protistresno ter dvigalo razpoloženje, naj bo v prazničnem decembru pogosto na mizi.