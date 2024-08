Vrhunec cvetenja ambrozije: devet navad, ki poslabšajo alergijo nanjo

Ena najbolj alergenih in invazivnih tujerodnih rastlin, ambrozija, začne cveteti konec julija, vrhunec cvetenja doseže v drugi polovici avgusta.

V Sloveniji je najbolj razširjena pelinolistna ambrozija. Ta cveti vse do konca septembra in pri številnih, alergičnih na njen cvetni prah, povzroča nemalo težav, ki jih je zadnje deževje sicer nekoliko omililo.

Znaki in simptomi alergijske reakcije na ambrozijo so podobni kot pri alergijah na cvetni prah preostalih rastlin. Najbolj značilni so voden izcedek iz nosu, zamašen nos, kihanje, srbenje v nosu in vnete ter srbeče oči.

V Sloveniji je najbolj razširjena pelinolistna ambrozija, ki cveti vse do konca septembra. FOTO: Elenathewise/Gettyimages

Blage simptome alergijskega rinitisa je mogoče blažiti s pršili ali kapljicami, težje oblike je treba zdraviti z zdravili na recept.

A ne glede na to, da so alergije trdovratne in se cvetnemu prahu ambrozije ter drugim alergenom velikokrat ni mogoče izogniti, vsaj doma poskrbite, da boste pred njimi varnejši.

Nekaj navad, ki se jim morate izogibati, naniza Real Simple.

Odpiranje oken

Seveda je prijetno, kadar doma veje sveža sapica, ki v stanovanje pride skozi odprta okna, a skupaj s svežim zrakom vanj vstopajo tudi alergeni, opozarja imunolog in alergolog Jason Bellak.

Zlasti v sončnih dneh okna raje zapirajte in si svežino zagotovite z ventilatorjem ali klimo.

FOTO: Andreypopov/Gettyimages

Uporaba napačnih čistilnikov zraka

Bellak opozarja, da pri še tako doslednem zapiranju oken v dom vendarle lahko zaidejo alergeni, zato priporoča čistilnike zraka s HEPA filtrom, da se izognete pretiranemu odzivu telesa na cvetni prah.

Ti naj bodo v vseh prostorih, za brezhibno delovanje in uspešen boj z alergijami jim najmanj vsake tri mesece zamenjajte filtre.

Zunaj in doma nosite ista oblačila

Še en trik, ki varuje pred alergijami: takoj ko pridete s svežega zraka domov, se preoblecite.

»Cvetni prah se ujame v tkanine oblačil, pokrival, obutve, da bi preprečili pojav alergije doma, se zato vedno, ko vstopite v stanovanje, preoblecite, uporabljena oblačila takoj operite ali jih pospravite v vrečko, iz katere se alergeni ne bodo širili po prostorih,« priporoča Bellak.

Sušenje perila na zraku

Res je, da je zunaj posušeno perilo najbolj sveže, hkrati je takšen način sušenja ekonomičen, a žal ni prijazen do alergikov, saj se v tkanine ujamejo pelodi, ki med nošenjem oblačil pridejo v stik z dihali.

Vsaj v času intenzivnega cvetenja ambrozije in drugih alergenih rastlin se alergikom ne priporoča sušenje perila na svežem zraku.

Neredno prhanje

Večerna prha ni obvezna le za čistočo, temveč tudi, da se izognemo alergijam.

Če se zvečer ne oprhate, se cvetni prah in drugi alergeni s kože, zlasti pa las, prenesejo na posteljnino in tudi ponoči povzročajo težave, opozarja alergolog.

FOTO: Anna Om/Gettyimages

Veliko dekorativnih tkanin

Alergeni se zažrejo v preproge, oblazinjeno pohištvo, zavese in druge tkanine v domu ter se od tam sproščajo v zrak in povzročajo nevšečnosti.

Tem se je najlažje izogniti tako, da pospravite vse preproge, zavese, si omislite kavče, ki niso iz poroznega materiala, ali nanje pogrnete odejo, ki jo vsak teden operete.

Deljenje postelje s hišnimi ljubljenčki

Čeprav vam težav z alergijo ne povzroča pasja ali mačja dlaka, živali v postelji niso dobrodošle.

V njihovi dlaki nakopičeni alergeni se namreč prenašajo na posteljnino in tako motijo dober spanec.

Neredno sesanje

Ne glede na to, ali imate preproge ali gola tla, je sesanje vseh površin način za preprečevanje alergij.

Vsaj enkrat na teden torej sesalnik v roke, priskrbite si takšnega s kakovostnim filtrom, da se prah ne bo sproščal nazaj v zrak, in bodite s sesanjem dosledni, posebno če imate domače živali.

FOTO: Liudmila Chernetska/Gettyimages

Uživanje napačnih zdravil

»Antihistaminiki so zdravila z učinkovinami, ki preprečujejo pretirano sproščanje hormona histamina, odgovornega za buren odziv telesa ob stiku z alergeni.

Če jih jemljete in ne delujejo, o tem obsvetite zdravnika, da bo našel primerno zamenjavo,« svetuje imunolog.