Vitamini za lepo kožo

Koža je naš največji organ, da bo zdrava in sijoča, jo je treba nahraniti – od zunaj in znotraj. Kot svetujejo dermatologi, bomo z zdravo in uravnoteženo prehrano poskrbeli, da bo dobro prehranjena od znotraj. Z negovalnimi izdelki, ki vsebujejo najrazličnejša hranila, pa jo bomo nahranili tudi od zunaj, kjer je najbolj izpostavljena. Med najbolj iskanimi so vitamini A, B3, C, E in K, pravijo dermatologi. Raziskave kažejo, da so pomembni za preprečevanje marsikaterega znaka staranja.



Koža nam bo hvaležna za zdravo izbiro živil. FOTOGRAFIJE: Guliver/Getty Images

Nahranimo kožo

Za lepo polt skrbijo živila, bogata z vitamini B-kompleksa.

Dobro prehranjena koža je vsekakor pomemben del nege. Seveda do nje pride le del vitaminov, ki jih zaužijemo, in tudi ni nujno, da vsi delujejo na tisto mesto, kjer bi si želeli, bodisi da nas motijo gubice okoli oči bodisi povešena koža ali pigmentni madeži, ki bi se jih radi znebili. Tako za splošno zdravje kot zdravo kožo je treba uživati predvsem pestro hrano, bogato z vlakninami in vitamini, zlasti antioksidanti (vitamini C, E, A), ki bodo nekoliko preprečili delovanje škodljivih prostih radikalov, ki nastajajo bodisi zaradi UV-žarkov bodisi zaradi nečistoč iz okolja.Tako prehranski strokovnjaki kot dermatologi priporočajo hrano, bogato s tako imenovanimi esencialnimi maščobnimi kislinami, zlasti omega 3, ki pripomorejo ohranjati čvrsto in napeto kožo. Najdemo jih v oljčnem olju, semenih in raznih oreščkih ter morskih ribah. Zelo priporočljiva sta tudi sveže sadje in zelenjava.Dobra prebava in presnova, ki ju vzdržujemo s sadjem in zelenjavo oziroma vlakninami, ki jih ta živila vsebujejo, poskrbita za učinkovito izrabo beljakovin, ki gradijo in obnavljajo celice. Za lepo polt skrbijo živila, bogata z vitamini B-kompleksa, ki skrbijo za čvrsto kožo in krepke lase ter lajšajo kožna vnetja. Cink z vitaminom C pospešuje tvorbo kolagena in poveča učinek A-vitamina pri vzdrževanju in obnovi kožnih celic. Vsebujejo ga oreški, semena, polnovredna pšenična moka, ržena moka, ovseni kosmiči, jajca, ostrige, jetra in rdeče meso.Pomemben je tudi selen, ki preprečuje rakotvorno delovanje UV-žarkov in poveča učinkovitost vitamina E.Ker je lepotna industrija ena najbolj naprednih, je iznašala številne rešitve, in tako pomembna hranila za kožo, predvsem vitamine, dodajajo številnim kremam, losjonom in drugim pripravkom za nego. In uporabniki jih lahko nanesemo točno tja, kjer so najbolj potrebni. S kremo, ki ji je dodan vitamin A ali retinol, si bomo pomagali v boju proti staranju kože, vitamin C, eden od pomembnejših antioksidantov, pomaga do bolj napete in gladke kože in manjša starostne spremembe. Krema z vitaminom B3 oziroma niacinom je dobra izbira za suho, občutljivo in pordelo kožo; zavira tudi prenos pigmenta v kožne celice, zato zmanjšuje temne lise.Antioksidant vitamin E v kremah učinkuje proti suhosti kože in izboljšuje njeno obrambo pred škodljivimi sončnimi žarki. Je vsekakor pogosta sestavina sodobnih krem za zaščito pred sončnimi žarki in tudi negovalnih pripravkov, ki jih nanašamo po izpostavitvi soncu. Krema, v kateri je vitamin K, lahko pripomore k zmanjšanju podočnjakov.