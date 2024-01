Vegani ga potrebujejo nekoliko več

Ima vlogo pri delovanju imunskega sistema, ščiti celice pred oksidativnim stresom in ima pomembno vlogo pri rasti in razvoju telesa. Vsestranske koristi cinka so znane in znanstveno potrjene, toda ali ga moramo res uživati v obliki prehranskih dopolnil?

Odrasel človek potrebuje od 7 do 10 mikrogramov cinka na dan, nekoliko več moški kot ženske, navaja Maša Hribar, mag. inž. prehrane, z Inštituta za nutricionistiko Nutris.

Hrana, ki vsebuje veliko cinka. FOTO: Piotr_malczyk/Getty Images

»Cink sodeluje v mnogo procesih celičnega metabolizma in je vključen v več kot 100 celičnih reakcij. Obenem ima vlogo pri delovanju imunskega sistema, sintezi beljakovin, celjenju ran. Celice ščiti pred oksidativnim stresom in ima pomembno vlogo pri rasti in razvoju telesa. Pomemben je tudi za okušanje in vonjanje. Prispeva k ohranjanju zdravih oči in las. Sodeluje tudi pri vzdrževanju normalne ravni testosterona in ima vlogo pri plodnosti in reproduktivnih funkcijah,« našteva sogovornica.

Da telo nujno potrebuje cink, je dejstvo, ki ga lahko slišimo tudi v številnih reklamah za prehranska dopolnila, med drugim za tista, ki obljubljajo, da bodo pomagala okrepiti našo naravno odpornost. Je torej smiselno, da ga uživamo v obliki prehranskih dopolnil? »Dodajanje v obliki prehranskih dopolnil ni smiselno,« poudarja sogovornica.

»Če uživamo mešano raznovrstno prehrano, nam načeloma ni treba uživati nobenega prehranskega dopolnila, sploh pa ne cinka. Prav tako nam ni treba dodajati vitaminov in mineralov, z izjemo vitamina D. Vitamin D je edini, ki bi ga bilo priporočljivo uživati na ta način,« pove. Cinka namreč, pravi, z normalno prehrano zaužijemo dovolj. »Uživanje dopolnil kvečjemu poveča tveganje za čezmerne vnose, kar je lahko nevarno,« dodaja.

Nujno je namakati ali fermentirati

Nekoliko več cinka morajo zaužiti vegani, opozarja sogovornica. »V živilih rastlinskega izvora se nahaja fitinska kislina, ki nekoliko zmanjša absorpcijo cinka, kar pomeni, da ga morajo vegani pojesti več, a tudi tem ga ni treba dodajati v obliki dopolnil. »Veliko vrst rastlinske hrane vsebuje cink, najdemo ga denimo v sezamovem semenu, indijskih oreščkih in črnem fižolu. Je pa treba ta živila namakati ali fermentirati, da telo cink v teh živilih lažje uporabi,« razkriva.

Seganje po prehranskih dodatkih ni potrebno. FOTO: Tero Vesalainen/Getty Images

Ne nasedajmo oglasom

Strokovnjakinja poudarja, da bodimo na splošno pozorni, kadar kupujemo prehranska dopolnila, ki obljubljajo, da nas bodo česa ozdravila. »Prehranska dopolnila niso namenjena zdravljenju in jim ne smemo pripisovati večjega učinka, kot ga imajo. Spadajo pod živila in jih moramo tako tako tudi obravnavati, čeprav so običajno na voljo v enaki obliki kot zdravila, na primer v kapsulah ali tabletah. Njihova kakovost je daleč od kakovosti zdravil. Načeloma gre za snovi, ki jih ni treba dodajati, razen, kot rečeno, vitamina D,« sklene.