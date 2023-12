Vaje za moč so pomembne za ljudi vseh starosti

Najprej se je treba vprašati po pojmu starejših, po času vstopa v tretje življenjsko obdobje. Bi skoraj držalo, da je odgovorov toliko, kolikor bi bilo vprašanih, vsekakor pa bi bili odvisni od posameznikovega počutja in tudi samopodobe.

Poleg individualnosti pa so seveda pomembni tudi širši, družbeni dejavniki, življenjski slog, splošno zdravje in stopnja fizične pripravljenosti. No, nekateri se počutijo stare in se tako tudi vedejo že pri štiridesetih, drugi ob odhodu med upokojence kipijo od energije.

Dejstvo pa je, naj se temu še tako upiramo, da se s staranjem mišična masa naravno zmanjšuje, kar lahko vodi v šibkost in poslabšanje telesne sposobnosti. Vaje za moč pomagajo ohranjati in povečevati mišično maso, kar je ključno za ohranjanje funkcionalnosti.

(U)padanje

Starejši ljudje so pogosto bolj nagnjeni k padcem, kar lahko privede do resnih poškodb. Vaje za moč izboljšujejo moč mišic in ravnotežje, kar zmanjšuje tveganje za padce in izboljšuje splošno varnost. S starostjo se gostota kosti zmanjšuje, kar povečuje tveganje za osteoporozo in zlome kosti. Vaje za moč obremenjujejo kosti, spodbujajo tvorbo kostnega tkiva in pomagajo ohranjati kostno gostoto.

Redno izvajanje vaj za moč lahko izboljša presnovo in pripomore k ohranjanju zdrave telesne sestave. To je pomembno tudi pri obvladovanju telesne mase in preprečevanju debelosti. Močne mišice pripomorejo k lažjemu izvajanju vsakodnevnih opravil, kot so dviganje težkih predmetov, vzpenjanje po stopnicah in hoja na daljše razdalje. To ohranja samostojnost in neodvisnost starejših oseb. Fizična aktivnost, vključno z vajami za moč, ima pozitiven vpliv na duševno zdravje. Izboljšuje razpoloženje, zmanjšuje stres in povečuje splošno kakovost življenja.

Razumevanje osnovnih gibalnih vzorcev z vidika gibanja je dovolj za sestavo treninga za moč, tudi če ne poznate funkcionalne anatomije posameznih mišic. Osnovnih gibalnih vzorcev je pet: izteg kolka, počep, potisk, vlečenje in stabilizacija hrbtenice.

Priporočljivo je, da starejši ljudje vključujejo vaje za moč v svoj redni režim telesne aktivnosti. Pred začetkom programa vadbe pa je vedno priporočljiv posvet z zdravnikom ali strokovnjakom za telesno vadbo, še posebno če imajo kakršnekoli zdravstvene težave ali omejitve. Iz tega sledi, da moderni fitnes centri niso rezervirani samo za mlade, ki namensko gradijo svoje mišice, ravno nasprotno; fitnes centri bi morali biti obvezno zbirališče starejših ljubiteljev kakovostnejšega življenja.

Trening za moč je najbolje podpreti z razvojem gibljivosti in ravnotežja, trening za razvoj moči pri starejših pa mora upoštevati specifiko te populacije ter njihove omejitve. Veliko jih meni, da je pri starejših največja omejitev zmanjšana moč, kar po mnenju stroke nikakor ne drži. Vsako osnovno vajo za moč se da prilagoditi in izvajati z manjšim bremenom in s tem postane primerna za kogarkoli.

Če pa vam zdravje in zlasti ta čas vreme omogočata, se odpravite v naravo. Lahko se sprehajate, opravite daljšo hojo, kolesarite ali se odpravite do bližnjega parka, kjer vas čaka sodobna oprema za krepitev telesa. S pomočjo naših urbanih pripomočkov za izvajanje zunanje vadbe lahko svoje telo krepite v naravi na svežem zraku.

Ker pa je z vajami za moč tako kot v življenju vobče, namreč, povsod je lepo vaditi, a doma je najlepše, si v dnevni sobi ali spalnici naredite dovolj prostora in se lotite teh štirih vaj: vstajanje s stola, odmik noge, skleca ob steni in dvig ene noge. Potrebovali boste stol, steno, stopnico in nekaj volje.