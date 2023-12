V novoletne zaobljube ne verjamem

Pred kratkim sem vas gledala, ko ste – predvidevam, glede na zimsko vreme – zmrzovali ob robu nogomet­nega igrišča, ko je v Stožicah igrala Olimpija. Verjetno mora biti človek kar v dobri kondiciji, da ostane zdrav in vesel tudi v takšnih malo bolj zoprnih razmerah?

Kot športna novinarka sem delala že v vseh mogočih razmerah, od dežja do snega, vetra in žgočega sonca. Tako da sem na to že navajena.

Takrat z ekipo potrpimo in oddelamo najbolje, kot je v danih okoliščinah mogoče. In upamo, da ostanemo zdravi. Veselja nam pa ne manjka. (Smeh.)

Če bi različne okoliščine to omogočale, bi vsako zimo skrajšala s pobegom v tople kraje. A odkar imam otroka, sta tudi zima in sneg dobila svoj čar.

Ste športni novinarji tudi v prostem času zapisani športu ali takrat raje počnete kaj drugega?

Če sklepam po svojih nekdanjih in zdajšnjih sodelavcih, je to pri vsakem posamezniku drugače.

Spremljamo ga vsi radi, koliko smo sami aktivni, pa je odvisno tudi od časa, ki nam ga služba in zasebno življenje omogočata.

Se morda kakšne športne aktivnosti lotite tudi skupaj s kolegi iz uredništva?

Z nekaterimi se občasno skupaj odpravimo na kakšen pohod, sicer pa si pogosteje vzamemo čas za skupno malico ali kosilo in se ob hrani pogovorimo o vseh aktualnih zadevah, povezanih z našim delom.

"V glavi narediti premik, in ko razumeš, zakaj nekaj počneš, to počneš z večjim veseljem." Foto: Primož Korošec

Ste vi, ko gre za šport, ena tistih, ki se strogo držijo svojega načrta, ali se aktivnosti lotite bolj kampanjsko, na primer pred poletjem ali morda januarja?

Zadnja leta poskušam biti aktivna čim večkrat na teden, ne glede na letni čas. Pri tem prevladujejo tek in sprehodi na bližnji hrib ali Šmarno goro.

Nikakor pa nimam nobenega načrta aktivnosti in se gibanja ne lotevam kampanjsko.

Ste človek športnih novoletnih zaobljub?

Ne, v novoletne zaobljube ali zaobljube nasploh ne verjamem. Iz izkušenj vem, da je treba v glavi narediti premik, in ko razumeš, zakaj nekaj počneš, to počneš z večjim veseljem.

Razne zaobljube vodijo le v še večje razočaranje.

Če se prav spominjam vaših odgovorov iz intervjujev, pozimi raje kot na sneg pobegnete v tople kraje.

