Bivša voditeljica POP TV v novi službi: Prestopila sem iz drugih razlogov kot pred 8 leti

O prestopu je prvič spregovorila za Vikend, hkrati pa povedala, kaj novega se obeta na športni televiziji, ki je zdaj njen novi dom.

Zdelo se je, da ste imeli na Pop TV lepo kariero, v zadnjem času ste vodili tudi studie pred velikimi tekmami, se oglašali ob igriščih pomembnih tekem … Zakaj ste torej prestopili?

Kot ste sami rekli, na Pop TV sem imela lepo kariero, a sem si zaželela nov izziv, novo delovno okolje, nove izkušnje. V zadnjem času sem nam­reč dobila občutek, da kot športna novinarka in voditeljica stojim na mestu, začutila sem, da je čas za nekaj novega. Čeprav je za koga to samo služba, je moje delo zame veliko več. Prav zaradi tega se nove vloge na Areni Sport zelo veselim.

Ljudi iz televizijskega sveta pogosto sprašujem, zakaj ni več odmevnih prestopov med televizijami, nekoč smo o tem pisali vsako sezono, pravih odgovorov ne dobim. Morda mi ga lahko iz prve roke poveste vi?

Morda to drži, a za celotno branžo težko govorim. Lahko pa izhajam iz svoje izkušnje, zdaj namreč prestopam že drugič. Pred osmimi leti sem s Planet TV prestopila na Pop TV, zdaj s Popa na Areno Sport. Slovenska medijska krajina se zagotovo spreminja. Tudi sama sem zdaj prestopila iz drugih razlogov kot pred osmimi leti. V tem trenutku močno verjamem v prihodnost nišnih televizijskih programov, predvsem športnih, ki imajo v lasti ogromno športnih pravic. Je pa slovenski medijski prostor izrazito majhen, zato so tudi odmevni prestopi številčno omejeni.

FOTO: Matic Kremžar

Boste s kolegi iz Pop TV še šli na kavo?

Seveda, ne vem, zakaj ne bi šli. Z nekaterimi se družim tudi zasebno, z drugimi bom zagotovo poklepetala na kakšnem delovnem terenu, kjer se bomo srečali.

Hkrati z vašim prihodom na Areno Sport uvaja ta televizija tudi studijski program, kaj si lahko gledalci obetajo? Kdo bo ob vas še voditelj, kdo bodo gostje?

Arena Sport se želi s studijskim programom utrditi kot vodilna športna televizija pri nas, to je namreč edino, kar ji je še manjkalo. Vodstvo si je zaželelo kakovosten spremljevalni program pred, med tekmami in po njih, v katerem bomo z gosti iz sveta športa debatirali o razpletu tekem, prvenstev, o prestopih in drugih zanimivostih, ki bodo zaznamovale tisti krog tekmovanj. S kolegi Izidorjem Kordičem, Danijem Bavcem, Saro Pakiž in drugimi se bomo potrudili, da bo studijski program čim bolj pester.

Kako ste se ujeli z ekipo na Areni Sport?

Kot sem že omenila, slovenski medijski prostor je zelo majhen, zato se tudi športni novinarji med sabo večinoma dobro poznamo. Imam srečo, da sodelavce na Areni Sport tako poznam že od prej, z nekaterimi sem v preteklosti že delala. Mislim, da bomo odlična ekipa.

Šport je izjemno priljubljen, naši športniki in njihovi uspehi združujejo Slovence, po drugi strani pa gledalce jezi, da ne vedo več, kje bodo lahko gledali določeno tekmo ali prvenstvo, pred kratkim se je celo zgodilo, da je en polčas nogomet­ne tekme predvajala ena, drugega pa druga televizija. Se res moramo s tem kar sprijazniti, je to nova realnost?

Kot mi je znano, so šport in resničnosti šovi še edini, ki jim gledanost na linearni televiziji raste. Ljudje si želijo dobrih tekem, ob uspehih naših športnikov norijo od veselja. To, da so športni prenosi na različnih televizijah, se mi načeloma zdi dobro, saj je konkurenca vedno dobra, a se strinjam, da je za gledalce lahko moteče. Arena Sport v Sloveniji deluje od julija 2020. Prepričana sem, da bodo ljudje tudi zaradi močnega studijskega programa v bodoče točno vedeli, katera prvenstva lahko gledajo pri nas.

Ljudi jezi, da vseh tekem ne vidijo pri vseh operaterjih, toda ali je v prihodnosti mogoče tudi to, da bodo celotne lige dostopne samo na plačljivih platformah, kot je Netflix?

Mogoče je vse, tudi na slovenskih plačljivih platformah že imamo nekatera manjša tekmovanja. Takšne stvari težko napovedujem, saj bo to odvisno predvsem od nosilcev pravic, a kot gledalka upam, da bodo pomembna tekmovanja čim dlje ostala dostopna čim večji množici ljudi. To je dobro tako za priljub­ljenost športa kot za gledalce.

Vsaka televizija želi biti znana po nečem, dobro je, da gledalec ve, da bo »te prenose vedno našel tam«. Po čem želi biti znana Arena Sport?

Predvsem po tem, da se na Areni Sport predvajajo najmočnejše nogometne lige, od angleške, francoske, italijanske do španske, torej bodo na sporedu tudi najmočnejši evropski nogometni derbiji. Mislim, da ljudje že dobro vedo tudi, da lahko pri nas spremljajo predstave Luke Dončića, Vlatka Čančarja, Gorana Dragića in drugih košarkarskih zvezdnikov, ki tekmujejo v ligi NBA, pa regionalno ligo ABA, rokometno ligo prvakov in prvakinj, kjer igrajo slovenski klubi, novost so prenosi lige NFL.

V zadnjem času je zelo odmevala afera z zdaj že nekdanjim predsednikom španske zveze, mnenja o njegovem poljubu nogometašice in poznejšem odstopu so zelo različna. Kako afero vidite kot ženska, ki se že vso kariero giblje v pretežno moškem svetu?

Sicer verjamem, da je predsednika španske nogometne zveze zaneslo in da se je ta poljub zgodil zaradi izjemnega veselja ob osvojenem naslovu svetovnih prvakinj. A nogometašica je pozneje dejala, da Rubialesu ni dala dovoljenja za poljub, zato je moral prevzeti odgovornost za takšno dejanje. V njegovem primeru to pomeni odstop z vseh položajev. To se mi zdi edina pravilna odločitev. Moral bi jo sprejeti nemudoma po tem dogodku, ki ga, kot je dejala sama, nogometašica ni odobravala. Če ne bi odstopil, bi lahko dal povsem napačno sporočilo o odnosu moških na položaju do podrejenih žensk.

Nataša Gavranić

Pri nas sicer ni malo voditeljic športnih oddaj, kaj je vas najprej pritegnilo k temu? Zakaj ste izbrali šport in ne česa drugega?

Mene je najprej pritegnilo delo na televiziji, kjer ustvarjaš predvsem s sliko, šport pa se mi je zdel daleč najbolj privlačen v primerjavi s politiko, gospodarstvom ali čim drugim. Kaj ni bolj zabavno poročati z nogometne zelenice kot na primer iz parlamenta? Mnogi mi moj poklic zavidajo.

Obstaja še kaka neuresničena želja, tekma, s katere si želite poročati ali ki bi jo radi obiskali kot gledalka? Je to sploh ista tekma? Lahko uživaš v tekmi, če tam delaš?

Poročala sem že s petih finalnih tekem lige prvakov, kar si štejem v veliko čast, a bi si želela v živo doživeti še katerega od velikih nogomet­nih derbijev. Jasno največjega – španski el clasico ali pa seviljski in madridski mestni derbi, morda katerega od angleških derbijev. Seveda je drugače, če na tekmi delaš ali jo obiščeš kot gledalec, a jaz zelo uživam, kadar lahko s tako pomembnih tekem poročam in dogajanje vsaj malo približam gledalcem pred tv-ekrani. Nogometne zvezdnike vidiš od blizu, z njimi morda celo opraviš intervju ...

Kot televizijca poznamo tudi vašega part­nerja Blaža Jarca. Kaj vam je svetoval ob prestopu na drugo televizijo?

Naj bom pogumna. Naj me ne ovira strah pred novim, neznanim. Predvsem pa je želel, da takšno pomembno odločitev sprejmem sama, saj je vedel, da bom le tako zadovoljna s tem, kjer sem.

Na katerih programih ste imeli doma pet programov Arene Sport pred prestopom in na katerih jih imate zdaj?

Še vedno nimam pojma, na katerih programih jo imam, saj doma uporabljam glasovno upravljanje daljinca. Tako da vedno zelo hitro najdem Areno Sport.

Pred časom ste delili sliko, kako vaše delo spremljata otroka. Sta vesela, ko vidita mami na televiziji? Sin je zdaj tudi že dovolj star, da kako tekmo obišče z vami.

Doma zelo redko gledamo televizijo, razen kakšnih tekem, ki jih tudi sin že rad pogleda. Sicer pa me otroka v vlogi voditeljice vidita zelo redko. Kadar se to vseeno zgodi, je mlajša hčerka zelo vesela, medtem ko je sin to sprejel kot običajno službo svoje mame in se na to ne odziva več. Z njim gremo kdaj tudi na kakšno tekmo, če je ob zanj primerni uri, zagotovo pa bo tega več, ko bo starejši.