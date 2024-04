V dvoje je lahko lepo ne glede na starost

Nihče ne pravi, da v zrelih letih v dvoje ne more biti tako lepo, kot je bilo v mladosti. Z nekaj prilagoditvami, seveda.

Dajte si čas

Niste več komaj odrasli najstnik, ki vse doseže v petih minutah, zdaj potrebujete več časa, da telo spravite v pogon in se pripravite na intimo. Hitenje je odveč in ga lahko nadomestite z drugimi dejavniki, kot sta udobje in kakovost. Pa ne pozabite na lubrikant!

Vzdržujte stik

Potrudite se, da vas staranje ne oddalji od partnerja, ne osredotočajte se samo na svoje težave, ampak pomislite tudi na partnerja, zagotovo vas potrebuje. Dobra komunikacija je osnova, kako bolje razumeti drug drugega, lahko je verbalna in neverbalna, učinkuje pa takoj. Ko partnerja pobožate, ste storili prav toliko, kot bi mu rekli, da ga ljubite.

Negujte telo

Leta so veliko prizanesljivejša do tistih, ki negujejo telo, pa naj gre za masaže, savne, sprehode ali redno rekreacijo. Telo vam bo vrnilo, kar vlagate vanj, poznalo pa se bo tudi med rjuhami!