Uspeh je, da smo vse štiri prišle nazaj

Med njimi, poudarjajo na Planinski zvezi Slovenije, po dolžini in kompleksnosti izstopa 2000-metrska smer Here comes the sun po vzhodnem grebenu na še neosvojeni šesttisočak Lalung I naveze Petek-Verdev, ki je preplezala tudi prvenstveno smer Connection v steni še neimenovanega vrha 5332 m. Naveza Baumgartner-Kešar pa je preplezala prvenstveni smeri v bližnji granitni severni steni istega vrha 5332 m: Calm before the storm? in BC (Bear Camp). A največji uspeh njihove odprave niso osvojeni alpinistični cilji, temveč to, da so prišle domov z nasmeškom na obrazu in v še globljih prijateljskih od...