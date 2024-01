To so tri najboljše maske za lase z olivnim oljem

Olivno olje je že dodobra uveljavljena sestavina kozmetičnih sredstev. Upravičeno, saj blagodejno vpliva na kožo in lase. Ne glede na to, kakšne težave vam povzroča pričeska, olivno olje v kombinaciji s pravimi dodatki jih bo hitro odpravilo. Poglejte tri hranljive maske za lase in izberite tisto, ki je bodo vaši lasje najbolj veseli.



Za krhke, lomljive lase: maska z olivnim oljem in avokadom

Sestavine: Zrel avokado, dve žlici ali tri olivnega olja, žlica medu, po želji dve žlici jogurta.



Priprava: Narezan avokado, olivno olje, med in jogurt zmešajte v sekljalniku. Na celotno dolžino vlažnih las enkrat na teden nanesite masko in počakajte od 40 do 45 minut ter jo nato sperite in s šamponom umijte lase.

Za suhe lase: maska z olivnim oljem in banano

Sestavine: Banana, žlica medu, 30 mililitrov olivnega olja.



Priprava: Sestavine zmešajte v homogeno zmes in jo od en- do dvakrat tedensko nanesite na lase, zlasti bodite med nanašanjem pozorni na konice. Počakajte pol ure in lase splaknite s toplo vodo ter jih umijte s šamponom in z regeneratorjem.



Za poškodovane lase brez leska: maska z olivnim in s kokosovim oljem

Sestavine: Od dve do tri žlice kokosovega olja, dve žlici olivnega olja, dve žlici medu.



Priprava: Zmešajte olivno s kokosovim oljem. Sestavini mešajte nad toplo vodo, da se olje malo segreje, dodajte med in dobro zmešajte. Masko enkrat na teden nanesite na lasišče in lase, počakajte pol ure, nato jo sperite in lase umijte s šamponom.