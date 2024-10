To so miti o išiasu, ki vam lahko škodujejo

Zaradi išiasa trpi kar 40 odstotkov odraslih, starih od 40 do 50 let. Gre za razširjeno težavo, ki lahko pacientu povzroča nemalo težav, ga ohromi in mu zaustavi »normalni« življenjski ritem. Kljub takšni razširjenosti številni še vedno podležejo splošnim nepreverjenim mitom o išiasu ter si onemogočajo pravilno zdravljenje in hitro okrevanje. Na srečo obstaja rešitev.

Strokovnjaki iz priznane klinike Medicofit so z nami delili najpogostejše mite o išiasu in strokovne nasvete, kako pravočasno ukrepati in pospešiti rehabilitacijo.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Medicofit