To je zimsko superživilo, ki mu pravimo tudi metla za črevesje

Že tisočletja je znana zdravilnost te zelenjave, ki je v naših krajih tradicionalna domača hrana v zimskih dneh. Zelje, sveže ali kislo, vsebuje C-vitamin, ki krepi odpornost in pomaga v boju proti prehladom ter virozam pa še razpoloženje izboljšuje.

Za imunski sistem in zdravo črevesno floro bi morali kislo zelje jesti pogosto. Blagodejno namreč vpliva na prebavo, želodec in črevesje, je idealno živilo za vse, ki bi radi izgubili kak kilogram oziroma ohranili zdravo težo ter vitko linijo. Nizokalorično zelje je prava zakladnica hranil, poleg že omenjenega C-vitamina vsebuje še vitamine A, K in skupine B, med minerali omenimo železo, fosfor, kalcij, kalij, natrij, mangan, selen, magnezij, vsebuje še beljakovine in vlaknine pa tudi redek vitamin U, ki je pomemben za zdrav želodec in pomaga tistim, ki trpijo zaradi gastritisa in čira na želodcu. Velja za protistresno živilo, krepi živce in spodbuja nastajanje krvničk, zato si ga le privoščite.



Pravimo mu tudi metla za črevesje. FOTOGRAFIJI: Guliver/Getty Images

Ljudska medicina ga priporoča pri številnih zdravstvenih stanjih, predvsem krepi obrambno moč našega organizma.

Ljudska medicina ga priporoča za regeneracijo jeter, tudi pri diabetesu, pa že omenjenem čiru na želodcu, spodbuja izločanje škodljivih snovi iz telesa, blagodejno deluje na delovanje srca in ožilja, niža povišan holesterol. Tudi proti zadahu je rešitev kislo zelje, blaži glavobol – na čelo denemo list kislega zelja, ovijemo s povojem in pustimo nekaj minut.Obloge s kislim zeljem naj bi blažile revmatske bolečine in tudi srbečico zaradi različnih alergijskih vnetij, tudi pikov insektov, denimo ose: na prizadeto mesto damo malo kislega zelja in pustimo nekaj minut. Obloga je primerna tudi za mastno kožo z razširjenimi porami: segrejte 2 dcl zelnice in vanjo potopite gazo. Pest kislega zelja nanesite na obraz in prekrijte z gazo, po dvajsetih minutah sperite z mlačno vodo.Za dvig odpornosti ter splošno krepko zdravje naj bi, priporoča ljudska medicina, vsak dan pojedli 2–3 žličke kislega zelja ali pa dan začeli s skledico mešanice 2 jušnih žlic kislega zelja, enega naribanega jabolka in ene naribane rdeče pese (kuhane ali presne). Tudi solato iz kislega zelja si privoščite, začinite ga z oljčnim oljem in nasekljanim česnom.Mimogrede: slavni morjeplovecje s kislim zeljem posadko obvaroval skorbuta, bolezni, ki jo povzroča pomanjkanje C-vitamina,pa je z njim blažil diabetes, opekline in vnetja, stari Grki in Rimljani so verjeli, da je kislo zelje oziroma zelnica eliksir za tiste, ki so pretiravali z alkoholom, Kitajci so ga priporočali za večno zdravje. Zato si ga le privoščite. Čim večkrat.