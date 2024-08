To je vse, kar morate vedeti o življenju s protezo

Obstaja več vrst zobnih protez, ki se ločijo glede na to, koliko zob moramo z njimi nadomestiti. Običajno ob besedi proteza najprej pomislimo na klasično, totalno snemljivo protezo, ki se uporablja ob izgubi vseh zob. Eden največjih pomislekov ob uporabi totalne snemljive proteze je, da ne bo dovolj čvrsto pritrjena na čeljust, vendar pri novih tehnologijah in kakovostni izdelavi to navadno ni težava.

Mogoče jo je izdelati tudi, kadar je čeljust popolnoma brez zob.

Nekoliko bolj problematične so proteze za spodnje zobe, ki se rade premikajo. Rešitev je prilagoditev proteze, ki jo mora opraviti zdravnik specialist, ali pa nova proteza. Nekateri se ob pripravah na pravo protezo odločijo za začasno. Tako imajo več časa, da se privadijo govoru in žvečenju hrane s protezo. Večina ljudi se z nekaj vaje navadi.

Ne sme se izsušiti

Snemljivo lahko nosite tudi ponoči, če pa se jo odločite sneti (mnenja o tem, kaj je bolje, se od specialista do specialista razlikujejo), jo morate hraniti v za to namenjeni tekočini, saj se sicer izsuši. Začasna proteza je smiselna tudi iz drugih razlogov, ne le zaradi privajanja. Dlesni namreč potrebujejo po puljenju zob okoli šest mesecev do enega leta, da se zacelijo in pridobijo svojo stalno obliko. Na to je dobro počakati, saj s tem zmanjšamo možnost, da stalna proteza ne bi bila ustrezno oblikovana.

Lahko je totalna ali delna. FOTO: Carlos Pascual/Getty Images

Kaj pa, kadar nam manjka le nekaj zob? Takrat lahko izberemo delno protezo, ki jo je tudi mogoče sneti. Takšna pomaga ohranjati položaj še zdravih zob in je pomembna za zdravje celotne čeljusti.

Dva do štiri krije zavarovalnica

Zobna proteza je lahko podprta z implantati, ki ji ponujajo dodatno podporo. Tako je bolj stabilna, žvečenje hrane pa lažje. Kadar specialist oralne kirurgije ob pregledu ugotovi, da je preostalih zob premalo, da bi proteza stala pravilno, od dva do štiri implantate krije zdravstvena zavarovalnica. Vendar pa to ne velja za tiste, ki so popolnoma brez zob.

Snemljiva je cenovno ugodnejša in enostavnejša za uporabo.

Ta vrsta proteze se v ustih z gumicami pritrdi na implantate in jo je mogoče izdelati tudi, kadar je čeljust popolnoma brez zob. V tem primeru je treba v vsako čeljust vgraditi od dva do šest implantatov, dva spodaj in štiri zgoraj. V ponudbah zobozdravnikov je ta možnost predstavljena kot All on 4 in All on 6.

Delne se pričvrstijo na implantate, če ni dovolj lastnih zob. FOTO: George Tsartsianidis/Getty Images

Se je bolje odločiti za snemljivo ali polfiksno? Vsaka ima svoje prednosti. Snemljiva zobna proteza je cenovno ugodnejša in enostavnejša za uporabo, polfiksna pa se bolje prilega in je bolj stabilna. Za slednjo je nujen kirurški poseg.

Na protezo se je treba privaditi. Na začetku uporabe lahko povzroča tudi nadležne otiščance, pride lahko do razjed v ustih in vnetja ustnega neba. Zobozdravniki priporočajo, naj jo imamo na začetku uporabe čim dlje v ustih, saj se je bomo tako hitreje navadili. Tako kot zobje tudi proteza potrebuje redno čiščenje. Čistimo jo dvakrat na dan, z milnico.