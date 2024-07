Ti čaji nas bodo v vročini ohladili (svetuje zeliščarica Mirjam Grilc)

Da bodo vročinski valovi vse daljši, se bomo morali žal navaditi, tudi stopinje bodo vedno višje in ljudje bomo ves čas iskali rešitve, ki bi nam pomagale lažje prebroditi razgrete poletne dni. V vročini je smiselno premisliti, kaj bomo vnašali v telo, saj se s hrano in tekočino lahko ohladimo. Ajurvedska veda recimo narekuje, da bodo telo ohladila grenka živila, kot so regrat, radič, listnati ohrovt in pa določena zelišča.

Z zelišči poskrbimo za ključni nasvet, ki se ga moramo držati ob vročini – hidracijo. Piti moramo namreč veliko tekočine in lahko si pripravljamo čaje z zelišči oziroma napitke z živili, ki bodo na naše telo delovali osvežujoče.

Katera zelišča nas bodo ohladila, nam je zaupala zeliščarica Mirjam Grilc, z ekološke kmetije Grilc. Mirjam za poletne dni priporoča veliko različnih čajev, ki jih ohladimo na sobno temperaturo in uživamo čez dan. Sama poleti najraje pije čaj ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.