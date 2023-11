Pline iz telesa izločamo na dva načina, s spahovanjem in vetrovi. Sami po sebi nimajo vonja, ko pa se pomešajo s črevesnimi bakterijami, se lahko razvije neprijeten vonj po žveplu, kar je razlog, da vetrove zavohamo. Izločanje plinov iz telesa je naraven pojav, ki se mu ne moremo izogniti. V povprečju izločimo vetrove 21-krat na dan.

Plini v telesu nastajajo ob prebavljanju hrane in požiranju zraka. Pri prebavljanju se razvijejo ob pomanjkanju določenih encimov za razgradnjo in absorbcijo ogljikovih hidratov v tankem črevesju. Pojavijo se pri uživanju sladkih, škrobnih in vlaknastih živil. Nepredelana hrana gre nato v debelo črevo, kjer jo razgradijo bakterije, pri čemer nastajata kisik in ogljikov dioksid. Pri nekaterih ljudeh črevesne bakterije proizvajajo tudi metan. Zrak nevede požiramo, ko jemo, pijemo, žvečimo ali kadimo. Večina tega zraka se izloči s spahovanjem, nekaj pa ga preide v črevo.

Napenja nas lahko zaradi hrane

Težave so redko nevarne in jih večinoma lahko odpravimo sami. Preveč vetrov se lahko na primer pojavi, kadar požiramo preveč zraka med jedjo, žvečenjem ali govorjenjem. Napenjanje nas lahko muči tudi zaradi hrane, ki povzroča vetrove. Mednjo spadajo fižol, krompir, koruza, čebula, jabolka in polnozrnati izdelki.

Tudi nekatere težave s prebavo, denimo sindrom razdraženega črevesja, laktozna intoleranca in celiakija povzročajo težave. Včasih so vetrovi lahko znak črevesne okužbe, kot je giardiaza oziroma čezmerno razmnoževanje črevesnih bakterij. Vetrove povzročajo nekatera zdravila pa tudi motnje črevesnega gibanja.

Žvečite počasi Težave z vetrovi lahko preprečimo tako, da ugotovimo, katera hrana nam jih povzroča, in se ji nato izogibamo, vendar ne v celoti, saj je lahko hrana, ki napenja, vseeno koristna za zdravje. Med obroki žvečite počasi in se ne pogovarjajte. Izogibajte se bombonom in lizikam, žvečilnemu gumiju in pijačam z mehurčki. Pijte po slamici. Omejite sladkorje fruktozo, saharozo, sorbitol in rafinozo.

Kdaj k zdravniku

Zdravnika je treba obiskati, kadar težave spremljajo bolečine ali občutljivost v trebuhu, kronična driska, vročina, slabost in bruhanje, krvavenje iz črevesja ali nepojasnjena izguba teže. Zdravljenje je odvisno od vzroka. Zdravnik lahko opravi krvne teste, s katerimi bo odkril določena stanja, kot je celiakija, dihalni test z vodikom, ki ugotavlja laktozno intoleranco ali nenormalno rast bakterij v črevesju. Pregled debelega črevesja bo pokazal morebitne prebavne motnje pa tudi raka debelega črevesa.