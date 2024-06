Te hrane Slovenke uživajo resnično premalo (menstruacije bi lahko bile znosnejše)

Žensko telo je zagotovo bolj kompleksno od moškega, naše počutje se lahko spreminja iz dneva v dan, tudi športne napore prenašamo različno, kdaj se zgodi, da nam katero živilo povsem ustreza, drugič spet ne. Lahko bi za to krivile menstrualni cikel, hormone, nekatere krivdo naprtijo tudi letom.

S čim bomo naredile največ za svoje telo in tudi zmanjšale neprijetne simptome predmenstrualnega sindroma (PMS) ter ublažile tegobe med menstruacijo, smo se pogovarjali z Lano Trampuš, magistrico inženirko prehrane, ki trenutno pripravništvo opravlja kot dietetik na Pediatrični kliniki v Ljubljani.

Je čas, da opustimo smiljenje sami sebi ob veliki skodelici sladoleda, ker smo (spet) v tistih dnevih v mesecu? Morda pa lahko naslednjo menstruacijo pričakamo drugače.

V obdobju predmenstrualnega sindroma (PMS) nas velikokrat zvečer napade močna želja po nezdravih prigrizkih in sladkem. Kako se lahko temu izognemo?

Za začetek je dobro vedeti, da je večja želja po sladkem normalna, saj je posledica povečanega apetita zaradi povečanih energijskih potreb v lutealni fazi, v kateri se pojavijo PMS simptomi. To je namreč obdobje, ko se mora maternična sluznica zadebeliti in gre za energijsko potraten proces, ki nam poveča apetit. Če čez dan jemo premalo in preskakujemo obroke, če zaužijemo premalo ogljikovih hidratov in beljakovin, bo sledilo povečano hrepenenje po prigrizkih. Moj glavni nasvet je, da se zavedamo večjih dnevnih energijskih potreb, ki so, v primerjavi s folikularno fazo, povečane za približno 10 odstotkov.

V lutealni fazi je pomembno, da so naši obroki uravnoteženi, da ne preskakujemo zajtrkov, da ne pijemo le kave do 12. ure, temveč da smo redno nahranjene. Prigrizke, če že, zaužijemo