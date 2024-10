Ta sluzasti napitek je pravi hit in vpliva na zdravje črevesja

Britanski kirurg, avtor in tiktok senzacija Karan Rangarajan, znan tudi pod imenom Dr. Karan Raj, je podal mnenje o zdravilskem napoju: nedavno je na instagramu delil svoj pogled na napitek s sluzjo okre.

Gre za naravni lubrikant. Mešanica sluzi okre in vode se res ne sliši okusna zadeva, a po besedah Karana je lahko odlična rešitev za prebavni sistem in pomaga tudi pri hujšanju.

»Uživanje okrine vode je dobro za zdravje črevesa. V tej rastlini prisotna sluz v telesu deluje kot topna dietna vlakna in ima probiotične učinke. Dodana vodi tvori gel, ki mehča blato in olajša prebavo,« je pojasnil.

Okra FOTO: Shutterstock

»Uravnava količino holesterola v krvi in pomaga pri hujšanju, saj dolgo ohranja sitost,« je še povedal avtor in dodal, da se takšna sluz nahaja tudi v čia in lanenih semenih ter aloe veri.

Kako pripraviti napitek?

Sveže ali posušene koščke okre prelijte z vodo in počakajte nekaj ur, da se izloči sluz, nato popijte tekočino.

Kot opozarja prehranska strokovnjakinja Katelyn Bedford, je sok okre res koristen, saj vsebuje probiotike, pomaga pri absorpciji kalcija, skrbi za močno odpornost, deluje protivnetno, zagotavlja lepo kožo ter telesu dovaja številne vitamine in minerale, a mu ne gre pripisovati čudežnega učinka in ne more biti edini korak do zdravja in vitkejše postave.

FOTO: Getty images

Lahko pa je s kozarcem na dan temu, ob zdravem življenjskem slogu z vidika hrane in vadbe, v pomoč.

Očitno si mnogi od okrine sluzi obetajo prav čudež, saj je število iskalnih nizov, ki vsebujejo to besedo, lani zraslo za 470 odstotkov, piše New York Post.