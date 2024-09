Kaj se zgodi po prenehanju jemanja zdravila za hujšanje

Debelost povsod po svetu narašča in po predvidevanjih slovenskega Društva za zdravje srca in ožilja bo pri nas do leta 2025 približno 400.000 oseb živelo z debelostjo.

Skupaj s porastom debelosti se pojavljajo tudi vedno novi načini, kako se odvečnih kilogramov znebiti, v zadnjih letih so v ospredju zdravila, kot je ozempic.

Ta so v prvi vrsti namenjena osebam s sladkorno boleznijo, a uporabljajo jih mnogi, katerih namen je zgolj shujšati. Se pa pri tem poraja vprašanje: kaj se zgodi, ko jih oseba preneha jemati.

Nekaj odgovorov ima portal Healthline.

FOTO: Gettyimages

Glavna učinkovina

Semaglutid je učinkovina, ki v zdravilih kot so ozempic in podobna uravnava raven krvnega sladkorja.

Vpliva tudi na centre za lakoto v možganih, ter zmanjša tek in poveča občutek sitosti.

Nekatere raziskave kažejo, da se kilogrami povrnejo

Telo samo proizvaja hormone, ki uravnavajo občutljivost na inzulin, na količino sladkorja v krvi in na tek. Ozempic vpliva na te učinke in zavita tek, a kadar predstavlja edini način za hujšanje, ne spremeni pa se življenjski slog v smislu zdrave prehrane in več vadbe, se po koncu jemanja tek povrne in z njim se povrnejo kilogrami.

Po koncu jemanja hrana bolj diši, ob uživanju večjih količin se razširi želodec in veliko je primerov, ki je kilogramov po prenehanju uporabe zdravil za hujšanje še celo več, kot jih je bilo pred tem.

Spremeni se čutilo za okus

Nekatere osebe ob jemanju zdravil za hujšanje opazijo spremenjen okus. To je posledica dejstva, da glavna učinkovina vpliva na receptorje, ki so odgovorni za občutljivost zlasti na slano in sladko hrano.

Po prenehanju uporabe ta učinek zvodeni in hrana ima znova pravi okus.

Težje je nadzorovati željo po hrani

Semaglutid zatre neustavljivo željo po hrani, ta se, po koncu jemanja lahko vrne in je še težje obvladljiva, kot je bila pred začetkom hujšanja.

FOTO: Dmytro Zinkevych/Shutterstock

Spremeni se lahko počutje

Povezava med učinkovino semaglutid in duševnim zdravjem še ni povsem raziskana, rezultati nekaterih študiji pa kažejo, da so ljudje s sladkorno boleznijo med jemanjem zdravil z učinkovino semaglutid bolj nagnjeni k tesnobi in depresiji.

Ta stranski učinek je včasih prisoten tudi pri osebah, ki sladkorne bolezni nimajo in po prenehanju jemanja zvodeni, kar pa ne pomeni, da je boljše počutje zagotovljeno.

Tudi pri osebah, ki ob uživanju ozempica in podobnih zdravil ne opazijo poslabšanja počutja, je to lahko prisotno, ko z njim prenehajo.

Malodušje in slaba volja sta v tem primeru prisotni zaradi dejstva, da se je zaradi povečanega teka velikokrat nemogoče upreti hrani, to vodi v prenajedanje, prenajedanje pa je glavni vir slabe vesti in s tem slabega počutja.

Poviša se raven krvnega sladkorja

Ozempic in njemu podobna zdravila so v prvi vrsti namenjena uravnavanje krvnega sladkorja. Osebe, ki jih prenehajo jemati, zato lahko opazijo porast tega.

Vpliv na prebavo

Osebe lahko po prenehanju jemanja opazijo stranske učinke, ki nakazujejo na dejstvo, da se telo navaja na življenje brez zdravil, kot so slabost in druge prebavne težave.

V povprečju traja od 25 do 30 dni, da zdravila na osnovi semaglutida zapustijo telo in stranski učinki v smislu težav s prebavili lahko trajajo ves ta čas.

FOTO: Shutterstock

Lahko se poviša raven holesterola

V študiji podjetja Novo Nordisk se je izkazalo, da se je pri osebah, ki so zdravila s semaglutidom jemale 68 tednov po prenehanju povišala raven holesterola v krvi.

Spremeni se krvni tlak

Lahko pride tudi do povišanega krvnega tlaka, zato je priporočljivo redno preverjanje tega.

Spremeni se absorpcija hranljivih snovi

Nekatera zdravila za hujšanje lahko vplivajo na sestavo črevesne flore, kar pomeni, da se ta po prenehanju jemanja spremeni in vpliva na absorpcijo hranljivih snovi iz zaužite hrane.

Niso najboljša ideja

Že izkušnje iz preteklosti so pokazale, da zdravila, namenjanja hujšanju, niso najboljša rešitev za bitko s kilogrami, enako velja za zdravila, ki so poljubljena v zadnjem času.

Kajti velikokrat se zgodi, da uporabniki ne spremenijo življenjskega sloga, v dnevno rutino ne vključijo več gibanja in ne spremenijo prehrane.

FOTO: Olegbreslavtsev/Gettyimages

Z zanašanjem zgolj na zdravila se odpravijo posledice, ne pa vzrokov, kar je, tako kot pri domala vsaki zdravstveni težavi, ključ do dolgoročnega uspeha.