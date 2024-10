To so čaji, ki topijo kilograme

Čezmerna telesna teža je rezultat različnih dejavnikov, od nezdravega načina prehranjevanja in čezmernega vnosa hrane do premalo gibanja, tudi počasne presnove in vpliva stresa. Saj vemo: vsak dan se moramo dovolj gibati, da bomo porabili, kar smo pojedli. Slednje je sila pomembno, izbiramo zdrava živila, na krožnik pa naložimo, no, malo. Namesto sladkih in alkoholnih pijač pijemo vodo, imenitni naravni pomočnik pri hidraciji in hujšanju pa so tudi čaji.

Rooibos je rdečkasto rjav čaj sladkega, zemeljskega okusa, ki ima več koristi za zdravje. Bogat je z antioksidanti, kar pomaga nižati tveganje nastanka vnetij v telesu in zaščititi celice pred poškodbami, kar je ključno za ohranjanje zdravega delovanja organov in tkiv. K hujšanju pripomore flavonoid aspalatin v njem, edinstvena sestavina, ki zmanjšuje stresne hormone, ki povzročajo lakoto. Pitje tega čaja poskrbi za dvig hormona, ki signalizira, da smo siti, prav tako pospešuje presnovo in preprečuje nastanek novih maščobnih celic.

Hibiskusov pomaga preprečevati nalaganje maščobnih oblog. FOTO: Mescioglu/Getty Images

Pomaga razstrupljati telo

Tudi ingverjev čaj, ki ga pijemo poleti in pozimi, velja za zdravo izbiro zaradi bogate vsebnosti antioksidantov in bioaktivnih spojin, kot je gingerol, ki delujejo močno protivnetno in antioksidativno. Poleg obilja mineralov in vitaminov pa vsebuje sestavine, ki spodbujajo metabolizem in olajšajo hujšanje. Hibiskusov čaj pomaga zniževati krvni tlak in holesterol, prav tako lahko pomaga ohraniti zdravo težo, saj preprečuje nalaganje maščobnih oblog. Čaj poprove mete je bogat z antioksidanti in pomaga prebavi in je prav zato koristen dodatek, če smo se namenili izgubiti kak kilogram ali dva; poleg tega odpravlja bolečine v želodcu in pomaga razstrupljati telo.

Zeleni pospeši izgorevanje maščob in počasni metabolizem.

Beli čaj, ki ima zelo nežen okus, je najmanj predelan, kar pomeni, da vsebuje veliko protivnetnih antioksidantov in epigalokatehin galat, ki kurijo maščobe. Vsebuje tudi kofein, ki pospešuje presnovo, telo bo hitreje porabljalo energijo. Naslednji na seznamu je oolong, ta je med črnim in zelenim. Vsebuje mešanico polifenolov, ki dajejo sloves zelenemu in črnemu čaju: katehini (zeleni) in teaflavini (črni). Tudi oolong vsebuje kofein in lahko spodbuja hujšanje. Omenili smo črni čaj in njegove polifenole, ki lahko pomagajo pri presnovi in tudi izgubi teže, saj pomagajo zmanjšati absorpcijo maščob. In še slavni zeleni: od vseh je bil ravno ta predmet največ raziskav, ki podpirajo njegove potencialne koristi pri izgubi teže – umiri prebavni sistem, pospeši izgorevanje maščob in počasni metabolizem.