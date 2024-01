Stres vpliva na odvajanje blata

Prebava nas pogosto prva opozori, da v našem vsakdanjiku ni vse, kot bi moralo biti. Spremenjenega vzorca odvajanja blata ne gre zanemariti, a tudi razloga za takojšnji preplah ni: najprej prevetrimo morebitne spremembe v navadah in prehrani, in če vzroka ne odkrijemo, težave pa še kar vztrajajo, se velja posvetovati s strokovnjakom.

Pri driski je blato tekoče, na stranišče moramo najmanj trikrat na dan. FOTO: Lazy_bear/Getty Images

Odvajamo zelo različno. Pravila, kako pogosto in kdaj bi morali na veliko potrebo, ni, vsak posameznik je namreč v tem pogledu unikaten. Na morebitne težave nas torej opozorijo spremembe, ki nam porušijo vzorec, zato se ob zaprtju ali pa diareji najprej ozrimo po jedilniku, spalnem ritmu, delovnih obremenitvah, hormonskem stanju, zdravilih, ki jih morda uživamo ...

Ni nujno driska

Nekateri odvajajo do trikrat na dan, nekateri samo enkrat na tri dni, kar je odvisno od peristaltike črevesja. Na blato vplivajo zaužita hrana, kofein, nekatere zdravilne učinkovine in prehranska dopolnila, stres, stopnja hidracije telesa, alergije, prisotnost bakterij in parazitov, morebitne okužbe ... Pozor, pogosto odvajanje še ni driska, pri tej namreč velja, da odvajamo najmanj trikrat na dan tekoče, neoblikovano blato!

Ob dolgotrajnem in pogostem zaprtju se posvetujmo z zdravnikom.

Na težave, ki zahtevajo pozornost zdravnika, vsekakor opozarjajo nočno odvajanje oziroma prebujanje zaradi velike potrebe, bolečine med odvajanjem, kri na blatu, slabokrvnost, pogosto povišana telesna temperatura in izguba kilogramov brez očitnih vzrokov. Našteti znaki lahko kažejo na razdražljivo črevesje ali pa hujšo bolezen, zato ne velja omahovati s posvetom pri strokovnjaku. Ob dolgotrajnem in pogostem zaprtju ter zasušenem blatu in oteženem odvajanju se prav tako pogovorimo z zdravnikom.

Sprostitev nam lahko pomaga odpraviti tudi prebavne težave. FOTO: Daniel De La Hoz/Getty Images

Prehodne težave pa lahko rešujemo sami. Pri tem je pomembna uravnotežena prehrana, a živila, ki ustrezajo eni osebi, lahko drugi nagajajo, zato velja prisluhniti svojemu telesu in spremljati različne odzive. Prav za vse pa je škodljiv stres, zato si vsak dan prizadevamo za kakovosten počitek, uživanje dovolj tekočine, odmik od skrbi, zmerno rekreacijo in odklop v naravi!