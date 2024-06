Sredozemska prehrana za oster um

Zdaj že dobro vemo, da je eden najbolj zdravih načinov prehranjevanja sredozemski, ohranja celokupno zdravje organizma, vključno z možgani. Še več: pomaga ohranjati oster um v starosti, so pokazali izsledki študije. Drugi pomembni dejavniki, ki ohranjajo zdravje možganov, so nekajenje, uživanje minimalnih količin alkohola in redna telesna aktivnost.

Nekatere raziskave kažejo, da ima pomembno vlogo tudi obilica sadja in zelenjave.

Raziskovalci z univerze Rush v Chicagu so ugotovili, da so se posamezniki, ki so jedli v skladu s sredozemsko prehrano, bolje odrezali na testih kognitivnih sposobnosti, kljub znakom alzheimerjeve bolezni, ki so jih odkrili po njihovi smrti. Raziskovalci so uporabili podatke iz projekta Spomin in staranje, raziskave, ki je trajala med letoma 1997 in 2022 in vključuje tudi rezultate obdukcij, 586 sodelujočih je umrlo pri povprečno 91 letih. Vsak udeleženec je ocenil svoj življenjski slog, poročali so o (ne)kajenju, vadbi, uživanju alkohola, sredozemskem načinu prehranjevanja in kognitivni dejavnosti. Življenjski slog so ocenjevali z ocenami od ena do pet, višje ocene so odsevale bolj zdrav način življenja. Raziskovalci so ocene primerjali s kognitivnimi testi, ki so jih udeleženci opravili manj kot leto pred smrtjo.

Ohranja zdravje celotnega telesa, tudi možganov. FOTO: Makhbubakhon Ismatova/Getty Images

V omenjenem projektu so kognitivno funkcijo udeležencev ocenjevali vsako leto z 19 testi. Bolje je bil ocenjen življenjski slog, boljše je bilo kognitivno delovanje, tudi tik pred smrtjo. Po tej so udeležencem v projektu odstranili in pregledali možgane ter iskali morebitne znake alzheimerjeve bolezni. Tudi če so jih našli, se zdi, da je zdrav način življenja posameznika ščitil pred kognitivnim upadom, sporočajo raziskovalci, ki so svoje ugotovitve objavili v publikaciji Jama Neurology.

Mediteranska prehrana je sestavljena iz veliko sezonske rastlinske hrane, torej različnega sadja in zelenjave, polnozrnatih žit, stročnic, oreščkov, zelišč in začimb, oljčnega olja, zmerno je uživanje rib, jajc, sira, jogurta in kefirja, občasnega uživanja rdečega mesa (prednost ima perutnina), redko je uživanje predelane hrane.

Tovrstni način prehrane je povezan z nižjo umrljivostjo in obolevnostjo.

Ogromno raziskav jo je označilo za zlati standard prehranjevanja. Je uravnotežena, posledično smo dlje siti, prav to pa je eden od razlogov, zakaj je pomembna za zdravje možganov: manj je verjetno, da bomo posegli po nezdravih, visokokaloričnih prigrizkih. Zdrav način hranjenja ohranja telesno težo stabilno in zdravo ter zmanjša tveganje za težave z žilami. Nekatere raziskave kažejo, da ima pomembno vlogo tudi obilica sadja in zelenjave, saj vsebujeta veliko antioksidantov, ki ščitijo možgane.

Mediteranska prehrana je sestavljena iz veliko sezonskega sadja in zelenjave, polnozrnatih žit, stročnic, oreščkov, oljčnega olja. FOTO: Marianvejcik/Getty Images

Lani objavljena raziskava je pokazala, da prehod na sredozemsko prehrano z običajne zahodne pomaga živeti dlje – nikoli sicer ni prepozno za začetek, a prej ko začnete, bolje bo. Če začnete pri 60, lahko pričakujete, da boste živeli dodatnih osem let, so pokazali izsledki raziskave.

Zdravstvene koristi mediteranske prehrane so podprte z znanstvenimi dokazi. Svetovna zdravstvena organizacija jo je opredelila kot učinkovito prehransko strategijo za preprečevanje in nadzor nenalezljivih bolezni, ki so vodilni vzrok za prezgodnjo smrt na svetu (pri mlajših od 65 let). Mediteranska prehrana je povezana z nižjo umrljivostjo in obolevnostjo in je številnimi koristmi za zdravje, vključno z manjšim tveganjem za pojavnost raka, kognitivnih bolezni, bolezni srca in ožilja ter metabolnega sindroma, debelosti in sladkorne bolezni tipa 2.