Veste, kje na svetu ljudje živijo veliko dlje od povprečja?

Na svetu obstaja nekaj krajev, kjer ljudje živijo veliko dlje od povprečja. Žal je teh območij le pet, pravimo jim modre cone - Okinava, Ikaria, Loma Linda, Sardinija in Nicoya. Med obiskom katere od njih tako ne bo nič nenavadnega, če bo mimo vas švignil devetdesetletnik na kolesu, in ni jih malo, ki dočakajo sto in več let povsem zdravi.

Strokovnjaki že leta proučujejo te ljudi, da bi ugotovili, kaj je skrivnost njihovega dolgega življenja, ter jo delili z drugimi. Za zdaj jim je uspelo ugotoviti, da se prebivalci omenjenih con veliko gibajo, pešačijo in kolesarijo, namesto da bi se vozili z avtom, uživajo veliko sveže zelenjave in predvsem stročnic, se družijo in smejijo.

Živijo več kot 100 kilometrov od najbližjega naseljenega kraja. FOTO: Matthias Kestel/getty Images

Da imata veliko vlogo pri dolgem življenju gibanje in prehrana, je zdaj ugotovila tudi skupina raziskovalcev, ki je obiskala ljudstvo, ki živi v bolivijski džungli. Ljudstvo Tsimane skorajda ne pozna srčno-žilnih bolezni. Ameriški strokovnjaki, ki so na pripadnikih ljudstva opravili zdravstvene teste, so dejali, da tako zdravih arterij niso videli še nikoli, poleg tega se njihovi možgani starajo bistveno počasneje kot možgani ljudi, ki živijo v Severni Ameriki, Evropi in drugod po svetu, izvzemši omenjene modre cone. Kaj je njihova skrivnost? Tsimane so eno zadnjih ljudstev na Zemlji, ki še živijo izključno od lova, nabiranja in gojenja rastlin, posledično so vseskozi aktivni, lovijo živali, delajo na njivah, hodijo po džungli in iščejo hrano, kopljejo korenine … manj kot deset odstotkov časa na dan preživijo sede, mi v povprečju več kot 50.

Ko se odpravijo na lov, je to podvig, ki traja več kot osem ur, med njim pa prehodijo tudi po 18 kilometrov. Ker živijo več kot 100 kilometrov od najbližjega naseljenega kraja, imajo izjemno omejen dostop do predelane hrane, sladkarij, tobačnih izdelkov in alkohola ter drugih razvad sodobnega časa, prav tako težko pridejo do olja, zato hrano v glavnem kuhajo ali pečejo na odprtem ognju, namesto da bi jo cvrli.