Spala sta skupaj in potem ni več poklical: 5 razlogov, zakaj se moški tako obnašajo

Dejstvo je, da se nekje zagotovo najde moški, ki bo žensko ljubil z vsem srcem in bil srečen, da je njegova, ne samo zaradi seksa, ampak zaradi tega, kdo je v sebi in ker ob njej se počuti izpolnjenega. A vendar nekateri moški izgubijo zanimanje po seksu. To so razlogi.

Ni ga zanimalo nič drugega kot seks

Obstajajo takšni, ki bi naredili vse, da bi dosegli žensko, ki jim je padla v oči, in jo odpeljali v posteljo. Toda po strastni noči izgubijo zanimanje, ker jim to ni več v izziv. Dobili so, kar so želeli, in gredo naprej. To se ni zgodilo zato, ker je bila neka ženska slaba v postelji ali je bilo z njo kaj narobe, ampak zato, ker je srečala površnega moškega.

Mislil je, da je zaljubljen, pa ugotovil, da ni

Nekateri moški lahko resnično mislijo, da so zaljubljeni in da jim je ženska všeč, da so jo v tem kratkem času kar dobro spoznali itd. Se pa zgodi, da po seksu dobijo občutek, kot da so s tujcem, da te ženske pravzaprav ne poznajo in metuljčki v trebuhu izginejo. Pravzaprav zamenjujejo občutek strasti in poželenja z zaljubljenostjo.

Enostavno ni spolne privlačnosti

Včasih sta lahko moški in ženska drug drugemu zelo privlačna, se lahko pogovarjata o vsem, imata podobne interese itd. Ko pa pride do seksa, ugotovita, da med njima ni spolne privlačnosti, tj. njihov spol je povprečen. Nekateri moški bodo takrat izgubili zanimanje (tako kot nekatere ženske) in ne bodo želeli vzdrževati takšnega odnosa.

Prestrašil se je, ker je razmerje postalo preresno

Moški včasih obupajo, ker se bojijo poti, po kateri gre odnos. Ženska se vanje zaljubi po prvem seksu, razmerje postane preresno in se niso pripravljeni nekomu zavezati, zato raje pobegnejo. Lahko jim rečemo strahopetci, a raje odidejo, ker če niso pripravljeni na resno zvezo – ta zveza tako ali tako ne bi trajala dolgo.

Niso vsi odnosi mišljeni na dolge proge

Trenutek, ko moški in ženska postaneta spolno intimna, je trenutek, ko se nekatere stvari izkristalizirajo. Nekatere zveze po tem trajajo, nekatere pa so obsojene na propad, saj partnerja spoznata, da preprosto nista drug za drugega, še razkriva The Earth Child.