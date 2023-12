Sončna očala nosite tudi pozimi. Mraz in veter lahko izsušita oči

Oči so občutljive za spremembe vremenskih razmer, pozimi nas lahko pogosto pečejo ali srbijo, postanejo rdeče, tudi občutljive za svetlobo. Lahko so utrujene, razdražene, morda imamo občutek, kot da imamo nekaj v očesu, lahko nas muči izcedek. Vsega tega ne smemo zanemariti, saj lahko vodi v resnejše zdravstvene težave.

Najpogostejša težava pozimi so suhe oči; zimski zrak je bolj suh kot v toplejšem delu leta in vpliva na izparevanje solznega sloja. Suhe oči lahko povzročijo praske na očesu, razjede na roženici in izgubo vida. Bolje kot zdraviti jih je preprečiti, in sicer tako, da ostanete dobro hidrirani, uporabljate vlažilec zraka in ne sedite neposredno pri viru vročega zraka. Če so vaše oči rdeče in srbeče, si pomagajte s kapljicami.

Delo z računalnikom še dodatno izsušuje oči. FOTO: Andreypopov, Getty Images

Mraz in veter lahko povzročita solzenje. To lahko deloma preprečite z nošenjem očal (sončnih ali navadnih). Sončna očala bodo pomagala tudi pri občutljivosti za svetlobo, zlasti na snegu naj bodo del obvezne opreme, saj nas lahko v zasneženih hribih doleti snežna slepota. Ob čezmerni izpostavljenosti oči sončnim žarkom, ki se odbijajo od snega, bomo imeli občutek, kot bi imeli poper v očesu, pojavi pa se tudi bolečina, pogosto šele po enem dnevu. Okrevanje traja, saj se mora vrhnja plast roženice, ki jo je svetloba poškodovala, zaceliti. Nujen je počitek z zaprtimi očmi, ki naj traja čim dlje.

Predolgo nošenje kontaktnih leč je še posebno odsvetovano pozimi, saj izsušuje oči. Leče namreč delujejo na stik solznega filma z roženico – zaradi njihovega nošenja se solzni film ne razporedi enakomerno po očesu med mežikanjem, kot bi se sicer, saj leče to preprečujejo. Pomaga lahko dodatno vlaženje z umetnimi solzami, ki jih dobimo tudi brez recepta.

Poskrbite za zadosten vnos tekočine, tako boste ohranili oči vlažne.

Pomagajmo si z umetnimi solzami. FOTO: Eternalcreative, Getty Images

Dovolj mežikajte

Za težave so lahko krivi tudi zasloni, pozimi so še pogostejše, saj je zrak v prostorih suh zaradi ogrevanja, kar se kaže tudi na očeh, te so rdeče, pečejo nas, srbijo, tudi bolijo. Dolgotrajno gledanje v zaslone stanje še poslabša, saj ne mežikamo toliko, kot bi sicer. Težavi se izognemo tako, da vsakih nekaj minut pomežiknemo oziroma trikrat na uro za 20 sekund zapremo oči, nato pa pogledamo v daljavo.

Težave lahko ublažimo z upoštevanjem nekaj preprostih pravil. Ne dotikajte se oči, tudi če vas srbijo, saj bo to težavo le še poslabšalo; zlasti se oči (in obraza sploh) ne dotikamo z neumitimi rokami. Poskrbite za vlago v stanovanju, in sicer z vlažilcem ali pa z loncem z vrelo vodo, ki počasi vre na štedilniku, lonček z vodo lahko tudi postavite na radiator. Ne bodite dolgo v bližini vira vročega zraka. Uporabljajte umetne solze in obvezno obiščite zdravnika, če težave ne minejo. Prav tako, če vas oči srbijo, pečejo, so rdeče in imate izcedek, pozimi so okužbe oči pogostejše.