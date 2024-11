Sledeče, padajoče in skrite hiše

Sledeče hiše sledijo kotnim, po analogiji z znamenji bi jim lahko rekli fiksne hiše. To so druga, peta, osma in enajsta. Kar se dogaja v teh hišah, je bolj zavezujoče, bolj trdovratno in vztrajno. Ljudje z veliko planeti v teh hišah namenjajo veliko pozornosti materialni plati življenja in so nekoliko manj prilagodljivi.

Prva os je os moje-tvoje, os prejemanja in dajanja, blokade na te hiše ne nosijo samo pomanjkanja ravnotežja na materialni ravni, ampak tudi neravnotežje v odnosih, saj imamo težave sprejeti in dati energijo. Druga os je kreativna, vezana na to, da izražamo sebe in pri svojem izražanju upoštevamo tudi druge. To je tudi os prejemanja in dajanja ljubezni, prek pete hiše ljubimo, enajsta hiša nakazuje, kje smo ljubljeni.

Padajoče so hiše, ki nakazujejo minljivost vsega. Po analogiji z znamenji bi jim lahko rekli spreminjajoče se hiše, govorimo o tretji, šesti, deveti in dvanajsti. Soočajo nas s tem, da se vse, kar nastane, lahko spremeni. Prva os je os razuma in spoznanja, druga os bolezni (fizične in psihične) in duhovnosti, saj brez služenja (šesta hiša) ni duhovnega napredka. Planeti v padajočih hišah nimajo velike moči se izraziti, biti vidni, na zunanjem materialnem vidiku življenja ne nosijo vidnih uspehov. Stvari, vezane nanje, lažje skrijemo.

Skrite so šesta, osma in dvanajsta hiša, ki so vezane na bolezni, težave, krize. V materialnem smislu so najzahtevnejše. Planeti v njih se težje izrazijo, delujejo bolj popačeno, očitno je, da bo človek morali dlje delati na zadevah, ki jih simbolizira planet v teh hišah.

Srečne so enajsta, peta, prva in deseta hiša. Planeti v tradicionalno srečnih hišah se lažje izražajo in prinašajo ljudem bolj prijetna doživetja in izkustva. Ljudje, ki jih ti planeti predstavljajo v kartah posameznikov, so bolj srečni in uspešnejši.