Šest pozitivnih učinkov objema na dušo in telo

Objem je najpristnejši in najprijetnejši način izražanja pozitivnih čustev vsem, ki so nam blizu. Pa naj bo to partner, otroci, drugi družinski člani ali prijatelji. Ko se v njem zgornja dela teles tesno približata, se v možganih pospešeno sproščajo hormoni, ki pozitivno vplivajo na telesno in duševno zdravje. Poglejte šest dokazov, zakaj je vsak dan dobro nameniti objem ali se mu prepustiti.

Zmanjšuje tveganje za depresijo

Tesen objem že po nekaj sekundah spodbudi nastajanje dopamina in serotonina, dveh hormonov sreče, ki v trenutku izboljšata počutje in razpoloženje ter preženeta negativne misli.

Premaguje stres

Ob stiku dveh teles možgani nekoliko zavrejo delovanje nadledvične žleze, zato ta sprošča manjše količine hormona kortizola, s tem pa se v organizmu zmanjša količina stresa.

Znižuje krvni tlak

Močan objem spodbuja nastajanje hormona oksitocina, zato v telesu pride do znatnega upada krvnega tlaka, kar pozitivno vpliva na srčno-žilni sistem.

Izboljšuje odpornost

Kombinacija oksitocina, dopamina in serotonina predstavlja močno mešanico hormonov, ki krepi odpornost in tako telo varuje pred različnimi okužbami.

Blaži bolečino

Oksitocin je naravni analgetik, kar pomeni, da zaviralno vpliva na bolečino ne glede na to, na katerem delu telesa se ta pojavi. Prav zato je objem, med katerim se ta hormon sprošča, odličen pri blaženju bolečin.

Zagotavlja močno čustveno vez

Najočitnejši razlog za deljenje objemov je čustveno povezovanje s partnerjem, z otroki, s prijatelji. Objem omogoča tesno emotivno vez, zaradi katere se vsak počuti ljubljenega, sprejetega ter varnega.