Šest neprijetnih posledic tesnega čopa

Visok in tesen čop ali konjski rep je ena najbolj praktičnih pričesk. Lahko jo nosite doma pri takšnih ali drugačnih opravilih, lahko v telovadnici, na sprehodu, tudi na svečanih dogodkih.

A dobro je vedeti, da ima čop tudi nekaj neprijetnih posledic. Zlasti, če so lasje vanj speti ves dan, lahko konjski rep povzroča več težav. Te so najpogostejše:

Glavobol

Zaradi pritiska, ki se ob nošenju tesnega čopa vrši na lasišče in lasne korenine, pod katerimi so živčni končiči, lahko pričeska povzroči glavobol, ki potem, ko lase spustite, hitro mine.

Boleče lasišče

Tudi to je posledica pritiska na živčne končiče v lasišču, kar povzroči neprijetne občutke v njem, velikokrat celo bolečino.

Bolečine v hrbtu

Napetost, ki se ob tesno povezanih, zlasti gostih laseh, vrši na lasišče, se lahko prenese niže po telesu, natančneje na vrat in na zgornji del hrbta. Pogosteje, kot so lasje povezani v čop, večja je možnost za boleč vrat in hrbet.

Posledice tesnega čopa so lahko tudi bolečine v hrbtu in vratu. FOTO: Deeepblue/Gettyimages

Spremeni se lahko koža na obrazu

Prepogosto vezanje las v tesen čop vpliva na kožo na obrazu, saj ta zaradi stalne napetosti izgublja elastičnost in na njej hitreje nastanejo gube. Občutek zategnjenosti kože, ki je prisoten še nekaj časa potem, ko spustite lase, na polt ne vpliva najbolje.

Lasje postanejo lomljivi

Zlasti, če ne uporabljate primerne široke in mehke elastike, se lasje na mestu, kjer so speti, začno lomiti, kar je vidno tudi, ko čop podrete. Težava je najizrazitejša, če z njim spite.

Zlasti uporaba neprimerne elastike škoduje kvaliteti in zdravju las. FOTO: Zoonar Rf/gettyimages

Lasje lahko začno izpadati

Trkacijska alopecija je pojav, ko lasje izdatneje izpadajo, eden od vzrokov zanjo je pogosto nošenje tesnega čopa, ki pripelje do slabljenja lasnih korenin in redčenja las. Alopecija v skrajnih primerih postane trajna, kar pomeni, da lasje ne zrastejo več.

Povzeto po portalu kurir.rs